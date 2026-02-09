Atalanta-Cremonese, statistiche e precedenti del derby lombardo

Il derby regionale che si giocherà nella giornata odierna mette in palio punti importanti tra zona Europa e salvezza

Jacopo del Monaco 9 febbraio - 13:28

Nel corso della giornata odierna scenderanno in campo l'Atalanta e la Cremonese. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del ventiquattresimo turno di Serie A. Questo posticipo di campionato avrà inizio alle ore 18:30 e si terrà presso la New Balance Arena. Le due squadre giocheranno per conquistare tre punti che possono risultare importanti ai fini della classifica. In attesa del fischio d'inizio da parte dell'arbitro Piccinini, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti di questo derby regionale.

Atalanta-Cremonese, i precedenti — In questo momento, i nerazzurri allenati da Raffaele Palladino occupa la settima posizione in classifica con 36 punti ed una vittoria permetterebbe loro di andare a -2 dal Como, contro cui hanno pareggiato 0-0 nella scorsa giornata di campionato. I grigiorossi guidati da Davide Nicola, dal canto loro, si trovano al sedicesimo posto avendo totalizzato 23 punti, gli stessi che ha il Genoa, e nell'ultimo match di Serie A hanno perso 0-2 in casa contro l'Inter. Il derby di oggi, quindi, può essere importante per i due club tra lotta per andare in Europa e quella per la permanenza in massima serie.

Nel corso delle rispettive storie, la Dea e la Cremo hanno giocato contro in 44 occasioni, con la prima di queste che risale al 2-2 in Serie B datato 26 ottobre 1930. In questo derby tra squadre della Lombardia, l'Atalanta ha le statistiche dalla sua parte avendo ottenuto 20 vittorie, 15 pareggi e nove sconfitte. L'ultima vittoria della Cremonese contro gli Orobici risale alla Serie A 1993/1994 quando, il 6 febbraio di trentadue anni fa, ha battuto 2-0 la squadra allora allenata da Cesare Prandelli grazie all'autogol di Paolo Montero e la rete di Riccardo Maspero. Anche per quanto riguarda i gol, i nerazzurri sono in vantaggio avendone segnati 63, mentre la Cremo è a quota 49.

Le statistiche del derby lombardo in Serie A — Nella loro storia, questa sfida tra squadre lombarde ha avuto luogo principalmente nel campionato cadetto, ma ovviamente non mancano i precedenti in massima serie. Su 13 partite di Serie A in cui hanno giocato contro, il pareggio ha la meglio visto che ce ne sono stati ben otto. La Cremo ha vinto soltanto una volta ed è quello che abbiamo citato nel paragrafo precedente, mentre l'Atalanta ha ottenuto quattro vittorie di cui l'ultima il 1°aprile di tre anni fa quando ha vinto 1-3 con gol di De Roon, Boga e Lookman. Nel match d'andata di questa stagione, il derby è terminato 1-1 con reti di Jamie Vardy, alla sua prima marcatura in A e Brescianini.

Fino ad ora, la squadra nerazzurra non hai mai perso una partita di Serie A in casa contro la Cremo visto che ha collezionato quattro pareggi e soltanto due vittorie, di cui l'ultima risalente al 2-0 del 17 settembre 1989 grazie ai gol di Armando Madonna e Mario Bortolazzi. In tutta la sua storia, la Cremonese ha battuto la Dea in trasferta soltanto in due partite di Serie B: la prima risale ad un match vinto 1-5 il 13 gennaio di novantuno anni fa; la seconda ed ultima ad uno 0-3 del 22 maggio 1988 con reti di Nicoletti, Avanzi e Citterio.