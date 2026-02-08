derbyderbyderby streaming Atalanta-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

SERIE A

Atalanta-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Atalante Cremonese dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:30 di lunedì 9 febbraio alla New Balance Arena
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Il primo dei due posticipi di Serie A del lunedì è quello tra Atalanta e Cremonese. La gara, valida per la ventiquattresima giornata, è in programma alle ore 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo. I padroni di casa cercano i tre punti per avvicinarsi al sesto posto del Como. Gli ospiti vogliono, invece, mantenere una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione distante cinque lunghezze. Ecco dove vedere la partita tra Atalanta e Cremonese.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Atalanta-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma alle ore 18:30 di lunedì 9 febbraio è visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn. Durante il match è attiva la FanZone, grazie alla quale è possibile commentare insieme ad altri utenti le migliori azioni e partecipare a sondaggi. La telecronaca è affidata a Luca Farina e ad Alessandro Budel.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

L'Atalanta arriva alla sfida dopo la netta vittoria per 3-0 sulla Juventus in Coppa Italia che le ha dato accesso alle semifinali del torneo. Prima di questa gara ha invece pareggiato per 0-0 a Como e ha perso 1-0 con l'Union Saint-Gilloise in Champions League. In campionato però non perde da ben sei partite, con l'ultima sconfitta che risale al 28 dicembre nella sfida con l'Inter (0-1).

Per la Cremonese continua un periodo molto negativo. Dopo l'ottimo inizio di stagione, la squadra di Nicola non ha più vinto dopo il 7 dicembre. Da allora conta sei sconfitte e tre pareggi. I grigiorossi, inoltre, non realizzano alcun gol da quattro gare. L'ultimo risale al 2-2 della sfida con il Cagliari disputata l'8 gennaio.

Atalanta-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 30: Gianluca Scamacca, Atalanta, calcia la palla durante il match di Serie A tra Atalanta e Fiorentina al Gewiss Stadium. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Palladino per la partita di lunedì non potrà contare sugli squalificati De Roon e Ahanor, oltre che sugli infortunati Scalvini e Bakker. Allo stesso modo, anche Nicola dovrà fare a meno di quattro calciatori. Bondo, Collocolo, Sanabria e Payero sono indisponibili. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
Roma-Cagliari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Tennis, ATP Rotterdam: dove vedere il torneo in streaming gratis e diretta tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA