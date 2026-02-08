Atalanta-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 18:30 di lunedì 9 febbraio alla New Balance Arena

Il primo dei due posticipi di Serie A del lunedì è quello tra Atalanta e Cremonese. La gara, valida per la ventiquattresima giornata, è in programma alle ore 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo. I padroni di casa cercano i tre punti per avvicinarsi al sesto posto del Como. Gli ospiti vogliono, invece, mantenere una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione distante cinque lunghezze. Ecco dove vedere la partita tra Atalanta e Cremonese.

Atalanta-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma alle ore 18:30 di lunedì 9 febbraio è visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn. Durante il match è attiva la FanZone, grazie alla quale è possibile commentare insieme ad altri utenti le migliori azioni e partecipare a sondaggi. La telecronaca è affidata a Luca Farina e ad Alessandro Budel.

Lo stato di forma delle due squadre — L'Atalanta arriva alla sfida dopo la netta vittoria per 3-0 sulla Juventus in Coppa Italia che le ha dato accesso alle semifinali del torneo. Prima di questa gara ha invece pareggiato per 0-0 a Como e ha perso 1-0 con l'Union Saint-Gilloise in Champions League. In campionato però non perde da ben sei partite, con l'ultima sconfitta che risale al 28 dicembre nella sfida con l'Inter (0-1).

Per la Cremonese continua un periodo molto negativo. Dopo l'ottimo inizio di stagione, la squadra di Nicola non ha più vinto dopo il 7 dicembre. Da allora conta sei sconfitte e tre pareggi. I grigiorossi, inoltre, non realizzano alcun gol da quattro gare. L'ultimo risale al 2-2 della sfida con il Cagliari disputata l'8 gennaio.

Le probabili formazioni — Palladino per la partita di lunedì non potrà contare sugli squalificati De Roon e Ahanor, oltre che sugli infortunati Scalvini e Bakker. Allo stesso modo, anche Nicola dovrà fare a meno di quattro calciatori. Bondo, Collocolo, Sanabria e Payero sono indisponibili. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.