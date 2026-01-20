Dopo il pareggio esterno di venerdì sera contro il Pisa di Alberto Gilardino, in casa Atalanta ora il pensiero è al grande match di domani sera a Bergamo contro l'Athletic Bilbao dei fratelli Williams. Nella giornata odierna, è intervenuto ai microfoni di Diario AS una bandiera oramai della Dea, ovvero Marten De Roon per parlare anche dei recenti avvicendamenti in panchina.
L'intervista
Atalanta, De Roon: “Gasp ha aiutato tutti. Con Juric non c’era rapporto. Palladino? Ci ha dato entusiasmo”
Le dichiarazioni di De Roon su Gasperini e Ivan Juric—
Il capitano dell'Atalanta alla vigilia della partita di Champions League contro il Bilbao, ha parlato apertamente dei suoi ex allenatori, Gianpiero Gasperini e Ivan Juric.
ADDIO GASPERINI -"Ho un legame speciale con lui, ogni tanto ci sentiamo ancora. La cosa più importante è che mi ha fatto capire che giocare in avanti è fondamentale per un centrocampista. Ricordo bene il primo allenamento: mi disse subito di giocare in avanti. Poi, fisicamente, mi ha fatto fare un passo avanti. Ha dato una mano incredibile a tutti noi a fare un grande passo avanti, non solo l'Atalanta, ma alla nostra Italia intera, perché ora molti giocatori fanno quello che fa lui. Grazie a lui sono arrivato anche in Nazionale; grazie a lui abbiamo giocato in Champions League.
COSA E' MANCATO INVECE A JURIC -"Chiunque fosse arrivato dopo Gasperini avrebbe avuto un percorso duro, perché fare quello che ha fatto lui qui è qualcosa di straordinario. Forse ci siamo rilassati un po', ma abbiamo avuto anche sfortuna, pareggiando partite che avremmo potuto vincere. Inoltre, forse non si è instaurato un rapporto forte tra spogliatoio e allenatore. Mi dispiace perché alla fine è l'allenatore a pagarne le conseguenze. Infatti, quando se n'è andato, ho detto alla squadra di guardarsi allo specchio, perché non è stato lui a sbagliare. Siamo stati noi giocatori a scendere in campo e non abbiamo portato lo spirito giusto".
L'ARRIVO DI PALLADINO - "Ci ha trasmesso entusiasmo e ci ha detto di scendere in campo con determinazione, ricordandoci che siamo una squadra forte. Come Gasperini, anche lui è esigente in allenamento e ha una visione chiara su come farci dare il massimo in campo".
