ADDIO GASPERINI - "Ho un legame speciale con lui, ogni tanto ci sentiamo ancora. La cosa più importante è che mi ha fatto capire che giocare in avanti è fondamentale per un centrocampista. Ricordo bene il primo allenamento: mi disse subito di giocare in avanti. Poi, fisicamente, mi ha fatto fare un passo avanti. Ha dato una mano incredibile a tutti noi a fare un grande passo avanti, non solo l'Atalanta, ma alla nostra Italia intera, perché ora molti giocatori fanno quello che fa lui. Grazie a lui sono arrivato anche in Nazionale; grazie a lui abbiamo giocato in Champions League.

COSA E' MANCATO INVECE A JURIC -"Chiunque fosse arrivato dopo Gasperini avrebbe avuto un percorso duro, perché fare quello che ha fatto lui qui è qualcosa di straordinario. Forse ci siamo rilassati un po', ma abbiamo avuto anche sfortuna, pareggiando partite che avremmo potuto vincere. Inoltre, forse non si è instaurato un rapporto forte tra spogliatoio e allenatore. Mi dispiace perché alla fine è l'allenatore a pagarne le conseguenze. Infatti, quando se n'è andato, ho detto alla squadra di guardarsi allo specchio, perché non è stato lui a sbagliare. Siamo stati noi giocatori a scendere in campo e non abbiamo portato lo spirito giusto".