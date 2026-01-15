Pisa-Atalanta live: streaming gratis e diretta TV della partita di Serie A

Pisa-Atalanta, dove vedere in live streaming gratis e diretta TV l'anticipo del venerdì sera, valido per la 21° giornata di Serie A.

Gennaro Dimonte 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 22:55)

Dopo i recuperi post Supercoppa è già tempo di pensare alla ventunesima giornata in Serie A, con l'anticipo del venerdì tra Pisa e Atalanta. Sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di fare punti. Si giocherà il 16 gennaio all'Arena Garibaldi, con fischio di inizio alle 20:45.

Pisa-Atalanta, il periodo di forma — Pisa che cerca la sua seconda vittoria in Serie A dopo quella contro la Cremonese. Momento in cui si alternano sconfitte e pareggi per i ragazzi allenati da Alberto Gilardino, non sufficienti per sperare nella salvezza in Serie A. Nelle due partite giocate in casa di recente i toscani non sono riusciti a segnare, perdendo 0-2 contro la Juventus e 0-3 contro il Como.

Tre successi consecutivi per i nerazzurri, quattro nelle ultime cinque. La cura Raffaele Palladino finora funziona e sta riportando la Dea verso la zona Europa. Il Como sesto è a soli tre punti e l'Atalanta sembra in una fase ascendente del proprio percorso di crescita in questa stagione. Un solo gol subito, il 28 dicembre, contro l'Inter nell'unica sconfitta dell'ultimo mese.

Le probabili formazioni di Pisa-Atalanta — Gilardino pronto a diversi cambi nel suo 3-5-2 confermatissimo. Tramoni giocherà da quinto a sinistra, davanti la coppia Meister-Moreo. Palladino ancora indeciso sui giocatori da impiegare sulla trequarti, con De Ketelaere e Zalewski finora in vantaggio sul resto dei compagni davanti all'unica punta Scamacca.

PISA (3-5-2): Semper, Canestrelli, Calabresi, Coppola; Toure, Aebischer, Marin, Angori, Tramoni; Meister, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Ahanor, Hien; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.