Pisa Atalanta
Pisa-Atalanta, dove vedere in live streaming gratis e diretta TV l'anticipo del venerdì sera, valido per la 21° giornata di Serie A.
Gennaro Dimonte
Gennaro Dimonte

Dopo i recuperi post Supercoppa è già tempo di pensare alla ventunesima giornata in Serie A, con l'anticipo del venerdì tra Pisa e Atalanta. Sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di fare punti. Si giocherà il 16 gennaio all'Arena Garibaldi, con fischio di inizio alle 20:45.

    • Pisa-Atalanta, il periodo di forma

    —  

    Pisa che cerca la sua seconda vittoria in Serie A dopo quella contro la Cremonese. Momento in cui si alternano sconfitte e pareggi per i ragazzi allenati da Alberto Gilardino, non sufficienti per sperare nella salvezza in Serie A. Nelle due partite giocate in casa di recente i toscani non sono riusciti a segnare, perdendo 0-2 contro la Juventus e 0-3 contro il Como.

    Tre successi consecutivi per i nerazzurri, quattro nelle ultime cinque. La cura Raffaele Palladino finora funziona e sta riportando la Dea verso la zona Europa. Il Como sesto è a soli tre punti e l'Atalanta sembra in una fase ascendente del proprio percorso di crescita in questa stagione. Un solo gol subito, il 28 dicembre, contro l'Inter nell'unica sconfitta dell'ultimo mese.

    Pisa-Atalanta live: streaming gratis e diretta TV della partita di Serie A- immagine 5
    PISA, ITALIA - 6 GENNAIO: Alberto Gilardino, allenatore del Pisa Sporting Club. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Pisa-Atalanta

    —  

    Gilardino pronto a diversi cambi nel suo 3-5-2 confermatissimo. Tramoni giocherà da quinto a sinistra, davanti la coppia Meister-Moreo. Palladino ancora indeciso sui giocatori da impiegare sulla trequarti, con De Ketelaere e Zalewski finora in vantaggio sul resto dei compagni davanti all'unica punta Scamacca.

    PISA (3-5-2): Semper, Canestrelli, Calabresi, Coppola; Toure, Aebischer, Marin, Angori, Tramoni; Meister, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Ahanor, Hien; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

