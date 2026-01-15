Milan, Van Basten lascia Ziggo Sport per stare vicino alla moglie malata

Pessime notizie per l'ex attaccante del Milan Marco van Basten. Sua moglie Liesbeth soffre di una grave malattia e sta per iniziare un percorso di cure intensive. Per questo motivo, l'ex calciatore nato nel 1964 ha deciso di lasciare, per il momento, il suo posto a Ziggo Sport. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, infatti, l'emittente sportiva olandese ha comunicato la decisione di van Basten. Ex centravanti dell'Ajax e del Milan, il Cigno di Utrecht ha fatto sognare tutti con le sue giocate ed i suoi gol. Tuttavia, a causa dei vari infortuni alle caviglie, ha dovuto lasciare il calcio a soli 30 anni. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>