derbyderbyderby streaming Sporting Lisbona-Casa Pia: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Diretta Tv e Streaming Gratis

Sporting Lisbona-Casa Pia: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Benfica Sporting
Sporting Lisbona-Casa Pia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Venerdì 16 gennaio 2026, alle 21:15, l’Estádio José Alvalade fa da cornice a un classico testa-coda della 18ª giornata di Liga Portugal. Da una parte lo Sporting Lisbona, in piena lotta per il titolo e obbligato a vincere per restare agganciato al Porto. Dall’altra il Casa Pia, chiamato a una serata di resistenza pura, con l’obiettivo minimo di strappare punti salvezza e tornare a casa intero. Sulla carta sembra una partita segnata, ma il campo – si sa – a volte ama smentire le certezze.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Sporting Lisbona-Casa Pia:

  • Guarda ora Sporting Lisbona-Casa Pia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Sporting Lisbona-Casa Pia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Sporting Lisbona-Casa Pia, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv

    —  

    SPORTING LISBONA CASA PIA SERIE A PORTOGHESE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Sporting Lisbona-Casa Pia in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Sporting Lisbona

    —  

    Venerdì 16 gennaio 2026, alle 21:15, l’Estádio José Alvalade fa da cornice a un classico testa-coda della 18ª giornata di Liga Portugal. Da una parte lo Sporting Lisbona, in piena lotta per il titolo e obbligato a vincere per restare agganciato al Porto. Dall’altra il Casa Pia, chiamato a una serata di resistenza pura, con l’obiettivo minimo di strappare punti salvezza e tornare a casa intero. Sulla carta sembra una partita segnata, ma il campo – si sa – a volte ama smentire le certezze.

    Qui Casa Pia

    —  

    Il Casa Pia, invece, arriva a Lisbona con uno spirito completamente diverso. Classifica più serena del previsto, pressione quasi zero e la consapevolezza che qui tutto è guadagnato. I numeri raccontano di una squadra che segna poco e subisce spesso, ma che nelle ultime settimane ha imparato a soffrire e a restare in partita. L’idea è chiara: difesa bassa, linee strette, ripartenze rapide e tanta pazienza. Sognare non costa nulla, anche se la storia recente contro lo Sporting è tutt’altro che incoraggiante.

    Probabili formazioni

    —  

    Sporting Lisbona (4-3-3): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Reis; Morita, Simões, Trincão; Ioannidis, Suarez, Santos.

    Casa Pia (4-3-3): Sequeira; Goulart, Fonte, Sousa, Larrazabal; Brito, Sam Na Nhaga, Conte; Oukili, Livolant, Cassiano.

    Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Sporting Lisbona-Casa Pia:

  • Guarda ora Sporting Lisbona-Casa Pia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Sporting Lisbona-Casa Pia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Sporting Lisbona-Casa Pia, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Monaco-Lorient: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in TV
    Werder Brema-Eintracht: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA