Venerdì 16 gennaio 2026, alle 21:15, l’Estádio José Alvalade fa da cornice a un classico testa-coda della 18ª giornata di Liga Portugal. Da una parte lo Sporting Lisbona, in piena lotta per il titolo e obbligato a vincere per restare agganciato al Porto. Dall’altra il Casa Pia, chiamato a una serata di resistenza pura, con l’obiettivo minimo di strappare punti salvezza e tornare a casa intero. Sulla carta sembra una partita segnata, ma il campo – si sa – a volte ama smentire le certezze.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Sporting Lisbona-Casa Pia: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Sporting Lisbona-Casa Pia:
Dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv—
SPORTING LISBONA CASA PIA SERIE A PORTOGHESE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Sporting Lisbona-Casa Pia in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui Sporting Lisbona—
Venerdì 16 gennaio 2026, alle 21:15, l’Estádio José Alvalade fa da cornice a un classico testa-coda della 18ª giornata di Liga Portugal. Da una parte lo Sporting Lisbona, in piena lotta per il titolo e obbligato a vincere per restare agganciato al Porto. Dall’altra il Casa Pia, chiamato a una serata di resistenza pura, con l’obiettivo minimo di strappare punti salvezza e tornare a casa intero. Sulla carta sembra una partita segnata, ma il campo – si sa – a volte ama smentire le certezze.
Qui Casa Pia—
Il Casa Pia, invece, arriva a Lisbona con uno spirito completamente diverso. Classifica più serena del previsto, pressione quasi zero e la consapevolezza che qui tutto è guadagnato. I numeri raccontano di una squadra che segna poco e subisce spesso, ma che nelle ultime settimane ha imparato a soffrire e a restare in partita. L’idea è chiara: difesa bassa, linee strette, ripartenze rapide e tanta pazienza. Sognare non costa nulla, anche se la storia recente contro lo Sporting è tutt’altro che incoraggiante.
Probabili formazioni—
Sporting Lisbona (4-3-3): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Reis; Morita, Simões, Trincão; Ioannidis, Suarez, Santos.
Casa Pia (4-3-3): Sequeira; Goulart, Fonte, Sousa, Larrazabal; Brito, Sam Na Nhaga, Conte; Oukili, Livolant, Cassiano.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Sporting Lisbona-Casa Pia:
© RIPRODUZIONE RISERVATA