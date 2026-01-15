Werder Brema-Eintracht: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Werder Brema-Eintracht Francoforte: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 15 gennaio - 19:41

Il Werder Brema ospita l'Eintracht Francoforte (venerdì 16 gennaio 2026), nel match inaugurale della 18ª giornata di Bundesliga. La partita, che si disputerà alle 20:30 al Weserstadion, si presenta come un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, che stanno vivendo periodi difficili e sono alla ricerca di riscatto.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Werder Brema — Il Werder Brema ha iniziato il 2026 in modo deludente, con una sconfitta pesante contro il Borussia Dortmund (4-0). La squadra di Ole Werner non vince dalla fine di novembre, e la situazione non è certo rosea. Con solo 5 vittorie nelle prime 17 partite, i padroni di casa stanno lottando per evitare la zona retrocessione. La voglia di riscattarsi è palpabile, e la sfida contro l'Eintracht rappresenta una delle ultime occasioni per dare una scossa alla stagione.

Qui Eintracht Francoforte — L'Eintracht Francoforte, dal canto suo, non se la passa molto meglio. Non vince dal 13 dicembre, e ha iniziato il 2026 con una sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen (2-3). Con 8 vittorie e 7 sconfitte, la squadra di Oliver Glasner non ha ancora trovato la giusta continuità, e questo li ha fatti scivolare giù in classifica. Tuttavia, il Francoforte ha un margine di vantaggio rispetto al Werder, e la partita rappresenta un'opportunità per consolidare la propria posizione.

Probabili formazioni — WERDER BREMA (3-4-2): Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Grull, Schmidt; Nijnmah, Schmid.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Santos; Kristensen, Koch, Amenda; Doan, Hojlund, Skhiri, Theate; Kalimuendo, Knauff; Ebnoutalib.

