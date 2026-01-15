Il Werder Brema ospita l'Eintracht Francoforte (venerdì 16 gennaio 2026), nel match inaugurale della 18ª giornata di Bundesliga. La partita, che si disputerà alle 20:30 al Weserstadion, si presenta come un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, che stanno vivendo periodi difficili e sono alla ricerca di riscatto.
Diretta TV e Streaming Gratis
Werder Brema-Eintracht: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV
Qui Werder Brema—
Il Werder Brema ha iniziato il 2026 in modo deludente, con una sconfitta pesante contro il Borussia Dortmund (4-0). La squadra di Ole Werner non vince dalla fine di novembre, e la situazione non è certo rosea. Con solo 5 vittorie nelle prime 17 partite, i padroni di casa stanno lottando per evitare la zona retrocessione. La voglia di riscattarsi è palpabile, e la sfida contro l'Eintracht rappresenta una delle ultime occasioni per dare una scossa alla stagione.
Qui Eintracht Francoforte—
L'Eintracht Francoforte, dal canto suo, non se la passa molto meglio. Non vince dal 13 dicembre, e ha iniziato il 2026 con una sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen (2-3). Con 8 vittorie e 7 sconfitte, la squadra di Oliver Glasner non ha ancora trovato la giusta continuità, e questo li ha fatti scivolare giù in classifica. Tuttavia, il Francoforte ha un margine di vantaggio rispetto al Werder, e la partita rappresenta un'opportunità per consolidare la propria posizione.
Probabili formazioni—
WERDER BREMA (3-4-2): Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Grull, Schmidt; Nijnmah, Schmid.
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Santos; Kristensen, Koch, Amenda; Doan, Hojlund, Skhiri, Theate; Kalimuendo, Knauff; Ebnoutalib.
