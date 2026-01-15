Fenerbahce-Valencia: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Fenerbahce-Valencia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 15 gennaio - 19:31

Il 16 gennaio 2026 si terrà uno dei match più emozionanti della 22ª Giornata dell'Eurolega 2025/2026: il Fenerbahce affronterà il Valencia in una partita che promette spettacolo e adrenalina pura. Con inizio alle 18:45, la Ulker Sports Arena di Istanbul ospiterà un incontro che sa di sfida decisiva, in cui entrambe le squadre sono pronte a lottare per consolidare la propria posizione in classifica e fare un passo importante verso i playoff.

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahce, con un record di 13 vittorie su 20 partite, arriva a questo incontro con il desiderio di riscattare il passo falso subito contro il Dubai (92-81). Nonostante questa sconfitta, la squadra di Istanbul si trasforma quando gioca davanti al suo pubblico, e la Ulker Arena è sempre una vera e propria fortezza. Per i turchi, vincere sarebbe fondamentale per riagganciare il Valencia e restare in lotta per un piazzamento privilegiato nella fase finale.

Qui Valencia — Il Valencia, invece, è una delle sorprese più belle di questa stagione. Con 14 vittorie e 7 sconfitte, gli spagnoli stanno confermando le aspettative e sono pronti a difendere il loro secondo posto in classifica. Tuttavia, la sconfitta contro il Monaco (92-101) ha lasciato un po’ di amaro in bocca, in quanto il Valencia ha mostrato un attacco prolifico, ma ha peccato in difesa, concedendo troppo ai monegaschi. La sfida di Istanbul rappresenta una vera e propria prova di maturità per la squadra di Ponsarnau, che dovrà dimostrare di essere all’altezza delle grandi squadre europee.

