Real Madrid-Barcellona: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv

Real Madrid-Barcellona: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega

15 gennaio

La 22ª Giornata dell'Eurolega 2025/2026 si preannuncia un evento imperdibile: venerdì 16 gennaio 2026, alle 20:45, il WiZink Center di Madrid ospiterà l’epico scontro Real Madrid-Barcellona, due colossi del basket europeo. Una sfida che va ben oltre la semplice rivalità sportiva, con in palio non solo i punti della classifica, ma anche il dominio psicologico tra le due squadre più potenti della Spagna.

Qui Real Madrid — Il Real Madrid è in un momento di forma strepitoso. Con un record di 13 vittorie su 21 partite, la squadra di Chus Mateo è reduce da tre successi consecutivi in Eurolega, l’ultimo dei quali contro il Maccabi Tel Aviv (98-86). Grazie alla ritrovata fluidità offensiva e una difesa solida sotto il ferro, i Blancos sembrano essere tornati ai livelli che li avevano resi invincibili nella passata stagione. Il WiZink Center, poi, è una vera fortezza, che raramente lascia scampo agli avversari.

Qui Barcellona — Il Barcellona, dal canto suo, non è da meno. Con 14 vittorie e 7 sconfitte, i catalani si trovano al secondo posto della classifica, a pari merito con Valencia e Monaco. Dopo una leggera flessione a fine 2025, il Barça ha recuperato brillantezza, come dimostra la convincente vittoria (88-70) contro il Partizan Belgrado. La squadra di Jasikevicius ha ritrovato solidità difensiva e una gestione dei possessi magistrale, pronta a sfidare i rivali madrileni con il coltello tra i denti.