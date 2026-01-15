Lo streaming gratis della finale di Coppa d'Africa Senegal-Marocco: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 16:06)

La Finale di Coppa d’Africa va in scena in un contesto di assoluto prestigio, con Senegal e Marocco pronti a contendersi il titolo domenica 18 gennaio alle ore 20:00. Una sfida di altissimo livello tra due delle nazionali più forti del continente, che si affrontano nell’atto conclusivo del torneo davanti a un pubblico pronto a vivere una notte storica di calcio africano.

Hai tre possibilità per guardare Senegal-Marocco in streaming gratis:

Dove vedere Senegal-Marocco in diretta TV e in streaming LIVE — La finale sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Senegal-Marocco e tutti gli altri eventi disponibili nei rispettivi palinsesti live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Senegal-Marocco” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Senegal arriva alla finale forte di un percorso solido e convincente, culminato con la vittoria 1-0 contro l’Egitto in semifinale. La squadra guidata da Pape Thiaw ha mostrato grande equilibrio tra i reparti, una difesa granitica e la capacità di colpire nei momenti decisivi, confermandosi una delle nazionali più complete del torneo.

Il Marocco, invece, ha conquistato l’accesso alla finale superando la Nigeria ai calci di rigore dopo una semifinale combattutissima. La formazione di Tarik Sektioui ha dimostrato carattere, qualità tecnica e nervi saldi nei momenti chiave, qualità fondamentali per affrontare una finale di Coppa d’Africa.

Le probabili formazioni di Senegal-Marocco — Il Senegal dovrebbe confermare il 4-3-3, puntando su fisicità, intensità a centrocampo e sulla qualità offensiva di Mané e Jackson. Il Marocco risponde con il 4-2-3-1, modulo che garantisce solidità difensiva e grande creatività sulla trequarti grazie a Brahim Díaz e Saibari, a supporto di El Kaabi.

Senegal (4-3-3): Mendy, Diatta, Seck, Koulibaly, Diouf, Camara, I. Gueye, P. Gueye, Mané, Jackson, Ndiaye. Allenatore: Pape Thiaw

Marocco (4-2-3-1): Bonou, Hakimi, Bouftini, Mazraoui, Amrabat, El Aynaoui, Ounhai, Saibari, Brahim Diaz, El Kaabi. Allenatore: Tarik Sektioui