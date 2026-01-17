Lo streaming live
Liga, Betis-Villarreal: dove vedere il match del campionato spagnolo
Siviglia accende i riflettori sul grande calcio: Betis-Villarreal si gioca sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21.00 in un clima da big match. Due squadre con ambizioni europee, due filosofie di gioco opposte e una classifica che rende questo confronto ancora più pesante. Il Benito Villamarín sarà teatro di una sfida che può dire molto sul futuro di entrambe nella corsa alle coppe.
Hai tre possibilità per seguire Betis-Villarreal
Per non perderti nemmeno un minuto del match Betis-Villarreal
Dove vedere Betis-Villarreal in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Betis-Villarreal in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Momento delle due squadre—
Il Betis arriva alla sfida dopo il pareggio strappato in extremis sul campo dell’Oviedo. A salvare Pellegrini ci ha pensato Lo Celso, tornato finalmente decisivo e protagonista con il gol dell’1-1. Un punto importante, ma che lascia qualche rimpianto vista la differenza di classifica tra le due squadre. I biancoverdi occupano il sesto posto con 29 punti e continuano ad alternare ottime prestazioni a passaggi a vuoto. La squadra andalusa resta comunque pienamente in corsa per l’Europa.
Di tutt’altro tenore il momento del Villarreal, autentica macchina da punti. Il “Submarino Amarillo” ha superato anche l’Alavés per 3-1, confermando uno stato di forma straordinario. Terzo posto solitario con 41 punti e Champions sempre più vicina. Grande protagonista è Moleiro, uomo chiave del sistema di Marcelino: gol, assist e leadership.
Le probabili formazioni di Betis-Villarreal—
Pellegrini si affida al talento ritrovato di Lo Celso, vero faro offensivo. Sugli esterni confermati Antony e Riquelme, mentre davanti toccherà a Bakambu, tornato dopo la Coppa d’Africa. Assente Cucho per infortunio. Ruibal e Antony, non brillantissimi nell’ultimo turno, restano comunque titolari.
Marcelino vola sulle ali dell’entusiasmo. Nonostante l’ennesimo stop fisico di Ayoze, l’attacco resta devastante con Moreno e Mikautadze. Occhi puntati ancora su Moleiro, vero uomo chiave di questa stagione.
Real Betis (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Gomez; Fornals, Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; Bakambu. Allenatore: Pellegrini
Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesana, Parejo, Moleiro; Mikautadze, Moreno. Allenatore: Marcelino.
