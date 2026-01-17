Lo streaming live
Osasuna-Oviedo streaming gratis: dove vedere la partita in diretta live
Pamplona si prepara a una serata ad alta tensione: Osasuna-Oviedo va in scena sabato 17 gennaio 2026 alle 18.30, con punti pesantissimi in palio nella corsa salvezza.
Hai tre possibilità per seguire Osasuna-Oviedo
Dove vedere Osasuna-Oviedo in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Osasuna-Oviedo in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
L’Osasuna arriva alla sfida dopo la sconfitta di misura per 1-0 sul campo del Girona, risultato che ha interrotto una breve striscia positiva. I rojillos mostrano ancora una volta le loro due facce: fragili in trasferta, ma estremamente solidi davanti al proprio pubblico. Proprio sul fattore campo vuole puntare Alessio Lisci per rilanciare la squadra e risalire la classifica.
Situazione diversa per il Real Oviedo, che viene da tre pareggi consecutivi contro avversari di livello. Nell’ultimo turno gli asturiani sono stati beffati nel finale dal Betis, dopo essere passati in vantaggio con Chaira. Segnali di crescita evidenti sotto il profilo difensivo, ma ora serve più cinismo.
Le probabili formazioni di Osasuna-Oviedo—
Lisci è convinto che la squadra meritasse di più contro il Girona e punta sulla reazione davanti al pubblico amico. In attacco fiducia a Budimir, supportato da Garcia, Oroz e Munoz sulla trequarti. A centrocampo confermato Torro, mentre la linea difensiva resta compatta.
Il tecnico Almada è soddisfatto della ritrovata solidità difensiva, ma chiede maggiore cattiveria sotto porta. Buone notizie: torna Viñas al centro dell’attacco dopo la squalifica. Alle sue spalle spazio a Chaira, affiancato da Reina e Hassan.
Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Gomez, Torro; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir. Allenatore: Lisci
Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Ahijado, Costas, Calvo, Alhassane; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Viñas. Allenatore: Almada.
