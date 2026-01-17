Galatasaray-Gaziantep: come vedere la gara gratuitamente in streaming

Al Rams Park va in scena Galatasaray-Gaziantep, partita che segna l’inizio del girone di ritorno. I padroni di casa puntano al quarto titolo consecutivo, mentre il Gaziantep cerca continuità dopo settimane difficili

Stefano Sorce 17 gennaio - 11:03

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18.00 il Rams Park ospita Galatasaray-Gaziantep, match che inaugura il girone di ritorno della Super Lig turca. I campioni in carica vogliono ripartire forte per difendere il primato, mentre gli ospiti cercano stabilità dopo settimane turbolente.

Hai tre possibilità per seguire Galatasaray-Gaziantep

Dove vedere Galatasaray-Gaziantep in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Galatasaray-Gaziantep in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Galatasaray punta a un traguardo storico: conquistare il quarto titolo consecutivo in campionato, un’impresa riuscita solo a loro tra la fine degli anni ’90. La squadra di Okan Buruk ha chiuso l’andata in vetta con tre punti di vantaggio sul Fenerbahce, confermandosi il riferimento del calcio turco. Dopo un avvio travolgente con 11 partite senza sconfitte, i giallorossi hanno vissuto un breve calo autunnale, prima di chiudere il 2025 con tre vittorie di fila. Il reparto offensivo è il più prolifico del campionato insieme al Fenerbahce (39 gol), mentre la difesa è seconda solo al Goztepe. A pesare sul morale c’è stata la recente sconfitta nella Supercoppa contro i rivali storici, ma le gare giocate a inizio 2026 tra Coppa di Turchia e Supercoppa hanno permesso alla squadra di mantenere ritmo partita. I precedenti sorridono nettamente: sette vittorie consecutive contro il Gaziantep, compreso il 3-0 dell’andata.

Situazione opposta per il Gaziantep, reduce da un finale di 2025 complicato, tra risultati negativi e problemi interni. Tre sconfitte nelle ultime quattro di campionato, oltre alle pesanti battute d’arresto in Coppa e in Super Lig contro Rizespor e Basaksehir, hanno fatto scendere la squadra in classifica. Attualmente nona con 23 punti, la formazione di Burak Yilmaz ha iniziato il nuovo anno con una vittoria in Coppa, ma la trasferta di Istanbul resta proibitiva: mai una vittoria al Rams Park, con cinque sconfitte in sette visite.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Gaziantep — Galatasaray: Guvenc; Sallai, Bardakci, Sanchez, Karatas; Sara, Gundogan; Sane, Akgun, Yilmaz; Icardi

Gaziantep: Gorgen; Guler, Kilzidag, Sangare; Ozciceck; Perez, Kabasakal, Kozlowski, Sorescu; Maxim, Bayo.