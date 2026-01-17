derbyderbyderby streaming Augsburg-Friburgo, dove vedere lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live

La diretta streaming

Augsburg-Friburgo, dove vedere lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Augsburg-Friburgo, dove vedere lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Augsburg-Friburgo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Bundesliga propone una sfida importante in chiave salvezza ed Europa: Augsburg-Friburgo, in programma domenica 18 gennaio alle ore 17:30. L’Augsburg, quindicesimo con 14 punti, ha bisogno di fare risultato per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Friburgo, ottavo a 23 punti, punta a restare agganciato al gruppo che lotta per le coppe europee.

Hai tre possibilità per guardare Augsburg-Friburgo in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AUGSBURG-FRIBURGO SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI AUGSBURG-FRIBURGO SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI AUGSBURG-FRIBURGO SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Augsburg-Friburgo in diretta TV e streaming LIVE

—  

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette l’accesso allo streaming live e alle statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa

  • Cercare “Augsburg-Friburgo” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    L’Augsburg, quindicesimo con 14 punti, vive una stagione complicata e ha bisogno di continuità. Sandro Wagner conferma il 3-4-3, modulo che punta su aggressività e transizioni rapide, con Claude-Maurice e Rieder chiamati a supportare l’attacco, mentre Dahmen resta il riferimento tra i pali.

    Il Friburgo, ottavo a 23 punti, sta disputando un campionato solido. Julian Schuster si affida al 4-4-1-1, con Grifo e Beste sugli esterni pronti a creare occasioni e Höler riferimento offensivo, supportato tra le linee da Suzuki.

    Le probabili formazioni di Augsburg-Friburgo

    —  

    L’Augsburg dovrebbe confermare il 3-4-3, cercando intensità e ampiezza. Il Friburgo risponde con il 4-4-1-1, puntando su equilibrio e qualità sugli esterni.

    Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Banks, Matsima, Kade, Fellhauer, Massengo, Giannoulis, Rieder, Claude-Maurice, Saad. Allenatore: Sandro Wagner

    Friburgo (4-4-1-1): Atubolu, Treu, Lienhart, Ginter, Kübler, Grifo, Manzambi, Eggestein, Beste, Suzuki, Höler. Allenatore: Julian Schuster

    Guarda ora Augsburg-Friburgo in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Augsburg-Friburgo gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Augsburg-Friburgo, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Galatasaray-Gaziantep: come vedere la gara gratuitamente in streaming
    Eredivisie, Zwolle-Az: probabili formazioni e diretta live della gara

    © RIPRODUZIONE RISERVATA