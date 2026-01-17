La Bundesliga propone una sfida importante in chiave salvezza ed Europa: Augsburg-Friburgo, in programma domenica 18 gennaio alle ore 17:30. L’Augsburg, quindicesimo con 14 punti, ha bisogno di fare risultato per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Friburgo, ottavo a 23 punti, punta a restare agganciato al gruppo che lotta per le coppe europee.
La diretta streaming
Augsburg-Friburgo, dove vedere lo streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Augsburg-Friburgo in streaming gratis:
Dove vedere Augsburg-Friburgo in diretta TV e streaming LIVE—
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette l’accesso allo streaming live e alle statistiche aggiornate in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
L’Augsburg, quindicesimo con 14 punti, vive una stagione complicata e ha bisogno di continuità. Sandro Wagner conferma il 3-4-3, modulo che punta su aggressività e transizioni rapide, con Claude-Maurice e Rieder chiamati a supportare l’attacco, mentre Dahmen resta il riferimento tra i pali.
Il Friburgo, ottavo a 23 punti, sta disputando un campionato solido. Julian Schuster si affida al 4-4-1-1, con Grifo e Beste sugli esterni pronti a creare occasioni e Höler riferimento offensivo, supportato tra le linee da Suzuki.
Le probabili formazioni di Augsburg-Friburgo—
L’Augsburg dovrebbe confermare il 3-4-3, cercando intensità e ampiezza. Il Friburgo risponde con il 4-4-1-1, puntando su equilibrio e qualità sugli esterni.
Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Banks, Matsima, Kade, Fellhauer, Massengo, Giannoulis, Rieder, Claude-Maurice, Saad. Allenatore: Sandro Wagner
Friburgo (4-4-1-1): Atubolu, Treu, Lienhart, Ginter, Kübler, Grifo, Manzambi, Eggestein, Beste, Suzuki, Höler. Allenatore: Julian Schuster
Per seguire lo streaming gratis di Augsburg-Friburgo, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA