Augsburg-Friburgo

Carmine Panarella 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 11:10)

La Bundesliga propone una sfida importante in chiave salvezza ed Europa: Augsburg-Friburgo, in programma domenica 18 gennaio alle ore 17:30. L’Augsburg, quindicesimo con 14 punti, ha bisogno di fare risultato per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Friburgo, ottavo a 23 punti, punta a restare agganciato al gruppo che lotta per le coppe europee.

Il momento delle due squadre — L’Augsburg, quindicesimo con 14 punti, vive una stagione complicata e ha bisogno di continuità. Sandro Wagner conferma il 3-4-3, modulo che punta su aggressività e transizioni rapide, con Claude-Maurice e Rieder chiamati a supportare l’attacco, mentre Dahmen resta il riferimento tra i pali.

Il Friburgo, ottavo a 23 punti, sta disputando un campionato solido. Julian Schuster si affida al 4-4-1-1, con Grifo e Beste sugli esterni pronti a creare occasioni e Höler riferimento offensivo, supportato tra le linee da Suzuki.

Le probabili formazioni di Augsburg-Friburgo — L’Augsburg dovrebbe confermare il 3-4-3, cercando intensità e ampiezza. Il Friburgo risponde con il 4-4-1-1, puntando su equilibrio e qualità sugli esterni.

Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Banks, Matsima, Kade, Fellhauer, Massengo, Giannoulis, Rieder, Claude-Maurice, Saad. Allenatore: Sandro Wagner

Friburgo (4-4-1-1): Atubolu, Treu, Lienhart, Ginter, Kübler, Grifo, Manzambi, Eggestein, Beste, Suzuki, Höler. Allenatore: Julian Schuster