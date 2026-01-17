Eredivisie, Zwolle-Az: probabili formazioni e diretta live della gara

Al MAC³PARK Stadion va in scena PEC Zwolle-AZ Alkmaar, match che oppone due squadre con obiettivi opposti. I padroni di casa cercano continuità per restare lontani dalla zona calda della classifica

Stefano Sorce 17 gennaio - 10:55

La Eredivisie riparte con una sfida dal peso specifico importante: PEC Zwolle-AZ Alkmaar si gioca sabato 17 gennaio 2026 alle 16.30 al MAC³PARK Stadion, con in palio punti cruciali per obiettivi opposti tra salvezza ed Europa.

Hai tre possibilità per seguire PEC Zwolle-AZ Alkmaar

Dove vedere PEC Zwolle-AZ Alkmaar in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Zwolle-Az in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La stagione del PEC Zwolle sta seguendo un copione prevedibile: obiettivo salvezza, alti e bassi e tanta fatica contro le squadre di vertice. La formazione di Henry van der Vegt occupa attualmente il 13° posto con 20 punti in 18 partite, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. I numeri raccontano di una squadra capace di competere con le dirette rivali, ma ancora fragile in fase difensiva: 39 gol subiti sono un campanello d’allarme evidente. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 sul campo del Twente, risultato che ha fatto seguito al ko contro l’Excelsior prima della pausa invernale. Tra i risultati più positivi spiccano il successo contro l’Heerenveen e il 1-0 interno contro il Fortuna Sittard, mentre pesano le pesanti sconfitte contro Feyenoord (6-1) e proprio l’AZ in Coppa d’Olanda (3-1), che ha sancito l’eliminazione. Storicamente, inoltre, l’AZ rappresenta un avversario ostico: una sola vittoria negli ultimi 21 confronti ufficiali.

Situazione diversa per l’AZ Alkmaar, che vive una stagione ambiziosa. La squadra di Maarten Martens è quinta in classifica con 28 punti in 17 partite e resta pienamente in corsa per un posto in Europa. Il morale è alle stelle dopo il clamoroso 6-0 inflitto all’Ajax negli ottavi di Coppa d’Olanda, una vittoria storica che ha acceso entusiasmo e fiducia. Prima di quel successo era arrivata anche la vittoria di misura sul Volendam in campionato. Nonostante qualche passo falso, come il 4-3 subito dal Fortuna Sittard, l’AZ ha mostrato una pericolosità offensiva costante. Da sottolineare la tripletta di Troy Parrott contro l’Ajax, che si candida a protagonista anche in campionato.

Le probabili formazioni di Zwolle-Az — Ancora diversi problemi per van der Vegt. Out da tempo il portiere Schendelaar, mentre Velanas e van der Haar restano indisponibili. Nota positiva il rientro di Aertssen, tornato in panchina contro il Twente. Assenze pesanti per Martens: fuori Kasius e il capitano Clasie, oltre a Meerdink. Buone notizie invece per Maikuma, tornato a disposizione. Nessun nuovo infortunio dopo la sfida di Coppa.

PEC Zwolle: Graaff; Gooijer, Jensen, McNulty, Floranus; Thomas, Buurmeester, Oosting; Shoretire, Rooij, Kostons

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; De Wit, Goes, Penetra, Chavez; Koopmeiners, Mijnans, Smit; Patati, Jensen, Parrott.