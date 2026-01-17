Lens-Auxerre: lo streaming gratuito della gara di Ligue1

Allo Stade Bollaert-Delelis va in scena Lens-Auxerre, confronto tra due squadre che vivono momenti opposti. I padroni di casa arrivano lanciati da una lunga serie di vittorie e guidano la classifica

Stefano Sorce 17 gennaio - 10:42

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17.00 lo Stade Bollaert-Delelis ospita Lens-Auxerre, match valido per la 18ª giornata di Ligue 1. Una sfida che mette a confronto due squadre agli antipodi: i padroni di casa volano in vetta alla classifica, mentre gli ospiti lottano disperatamente per la salvezza.

Dove vedere Lens-Auxerre in diretta tv e streaming

Dove vedere Lens-Auxerre in diretta tv e streaming — Lens-Auxerre sarà disponibile in live streaming per gli utenti con account attivo su Sisal, Goldbet e Lottomatica. Dopo l’iscrizione e un deposito iniziale di almeno 10 euro, la gara apparirà nel palinsesto degli eventi in diretta. Lo streaming potrà essere seguito da qualsiasi dispositivo, senza passaggi tecnici complessi. Durante la partita saranno presenti statistiche in tempo reale e aggiornamenti continui sull’andamento del match.

Il momento delle due squadre — Il Lens vive una stagione straordinaria. Primo in classifica con 40 punti, a +1 sul PSG, il club guidato da Sage arriva da sette vittorie consecutive e ha perso una sola volta nelle ultime tredici partite. Nell’ultimo turno è arrivato il netto 3-0 sul campo del Tolosa, ulteriore conferma dello stato di grazia dei Sang et Or. Numeri impressionanti: 13 successi in 17 partite, miglior difesa del campionato e una continuità che fa sognare il titolo. La squadra di Sage vuole allungare la striscia vincente e mantenere il comando della classifica. L’obiettivo dichiarato è superare quota 52 punti, migliorando il bottino della passata stagione.

Situazione diametralmente opposta per l’Auxerre, che naviga nelle zone più basse della classifica. Solo 3 vittorie in 17 giornate, una sola affermazione nelle ultime dodici gare e penultimo posto condiviso con il Metz. La salvezza diretta dista quattro punti, ma servirà un cambio di passo immediato.

Le probabili formazioni di Lens-Auxerre — Sage dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Risser, protetto dal terzetto difensivo composto da Ganiou, Baidoo e Sarr, chiamati a garantire solidità e copertura. Sugli esterni agiranno Aguilar a destra e Udol a sinistra, pronti a spingere in fase offensiva ma anche a rientrare in ripiegamento. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Thomasson, affiancato da Sangaré, incaricato di dare fisicità ed equilibrio. Sulla trequarti agiranno Thauvin e Saïd, chiamati a supportare l’unica punta Fofana, riferimento offensivo dei Sang et Or.

Pellissier risponde con il 4-3-3. In porta confermato Léon, davanti a lui linea difensiva composta da Sy sulla destra, Senaya e Diomandé al centro, con Oppegard sul lato opposto. A centrocampo spazio al trio formato da Danois, Matondo ed El Azzouzi, chiamati a dare equilibrio e copertura. In avanti il peso dell’attacco sarà affidato a Mara al centro, con Sinayoko e Namaso sugli esterni, pronti a sfruttare velocità e inserimenti.

Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol; Thauvin, Saïd; Fofana. Allenatore: Sage

Auxerre (4-3-3): Léon; Sy, Senaya, Diomandé, Oppegard; Danois, Matondo, El Azzouzi; Sinayoko, Mara, Namaso. Allenatore: Pellissier.