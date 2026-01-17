Nottingham Forest-Arsenal, dove vedere la partita in tv e streaming LIVE

I due club si sfideranno con l'obiettivo di conquistare i tre punti ed andare avanti coi rispettivi obiettivi stagionali

Jacopo del Monaco 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 11:32)

Tra i match che si giocheranno questo weekend figura anche quello tra il Nottingham Forest e l'Arsenal e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della ventiduesima giornata della Premier League. Il match avrà inizio alle ore 18:30 di questo pomeriggio presso il City Ground.

Nottingham Forest-Arsenal, dove vedere il match — La squadra di casa proverà a compiere un'impresa provando a battere la capolista del campionato l'obiettivo di allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione. Gli ospiti, invece, puntano alla vittoria per confermare ancor di più il loro primato in classifica. L'incontro di questo pomeriggio tra il Nottingham Forest e l'Arsenal sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La diretta streaming del match, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — Attualmente, il Nottingham Forest allenato da Sean Dyche si trova al diciassettesimo posto in campionato con 21 punti totalizzati. Dopo aver ottenuto ben quattro sconfitte di fila nella massima competizione inglese contro Fulham (1-0), Manchester City (1-2), Everton (0-2) ed Aston Villa (3-1), i Tricky Trees hanno conquistato la vittoria battendo 1-2 in trasferta il West Ham grazie alle reti di Dominguez e Gibbs-White. Pochi giorni dopo questo successo, però, i Reds hanno salutato la FA Cup avendo perso ai rigori contro il Wrexham di Ryan Reynolds.

L'Arsenal guidato dallo spagnolo Mikel Arteta, dal canto suo, occupa la prima posizione in classifica con i suoi 49 punti. Nelle ultime tre giornate della Premier League, la squadra della capitale inglese ha vinto contro Aston Villa (4-1) e Bournemouth (2-3) e ha pareggiato tra le mura amiche contro il Liverpool (0-0). In seguito ha vinto prima in FA Cup in casa del Portsmouth (1-4) e poi allo Stamford Bridge contro il Chelsea (2-3) in occasione della semifinale d'andata della Carabao Cup.

Probabili formazioni — La squadra di casa dovrà fare a meno di Zinchenko che, essendo di proprietà dei Gunners ed in prestito ai Tricky Trees, non potrà prendere parte al match. Dyche non avrà a disposizione anche gli infortunati John Victor e Wood, mentre è in dubbio Yates. Per quanto riguarda i londinesi, invece, mancheranno Calafiori, Dowman e Mosquera per infortunio ed è in dubbio la presenza di Hincapié.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenković, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; I. Jesus. Allenatore: Dyche

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres, Trossard. Allenatore: Arteta