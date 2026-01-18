Cosenza-Crotone: dove vedere gratis la gara di Serie C

Cosenza-Crotone si gioca lunedì 19 gennaio 2026 alle 20:30 allo stadio Marulla. Derby valido per la 22ª giornata di Serie C Girone C

Stefano Sorce 18 gennaio - 03:16

Lunedì 19 gennaio 2026, ore 20:30. Il “San Vito-Gigi Marulla” si prepara a vivere una notte speciale: arriva il derby tra Cosenza-Crotone, una delle sfide più sentite del Girone C di Serie C. Non è una partita come le altre, ma un confronto che vale orgoglio, prestigio e punti pesanti in classifica. I rossoblù vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico, mentre gli Squali cercano riscatto dopo un avvio di anno complicato.

Dove vedere Cosenza-Crotone in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Cosenza-Crotone in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. La partita sarà trasmessa anche in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming sarà possibile seguirla su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW con il pass Sport attivo.

Il momento delle due squadre — Il Cosenza arriva al derby dopo il pareggio ottenuto sul campo della Salernitana. Un punto che ha dato continuità, ma che non basta: i Lupi vogliono tornare a vincere e consolidare la loro posizione di classifica. Attualmente i silani vantano nove punti di vantaggio sui rivali, ma sanno bene che nei derby i valori si azzerano. La squadra di Buscè è chiamata a stringere i denti a causa delle tante assenze, ma il fattore campo potrebbe fare la differenza. Situazione opposta per il Crotone, che ha iniziato il 2026 nel peggiore dei modi. Due sconfitte consecutive contro Benevento e Altamura hanno rallentato la corsa degli Squali, ora obbligati a reagire. Il derby rappresenta l’occasione ideale per invertire la rotta e rilanciarsi, sia in classifica che sul piano mentale. Buscè dovrà fare i conti con una vera emergenza.

Il Crotone si presenta al derby occupando la settima posizione in classifica, con un distacco di nove punti dal Cosenza. Il rendimento degli Squali nelle ultime settimane non è stato particolarmente brillante: nelle ultime cinque gare sono arrivati soltanto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Un andamento che racconta di una squadra in difficoltà, soprattutto sotto il profilo della continuità. I numeri confermano il momento complicato: in questo arco di partite il Crotone ha segnato in media 0,8 gol a gara, subendone 1,2. Dati che evidenziano qualche problema sia in fase offensiva, dove la manovra fatica a produrre occasioni concrete, sia in quella difensiva, meno solida rispetto alla prima parte di stagione. L’ultimo stop è arrivato il 10 gennaio con il ko esterno per 1-0 contro il Team Altamura, una sconfitta che ha ulteriormente rallentato la corsa dei rossoblù.

Le probabili formazioni di Cosenza-Crotone — Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, Ferrara; Garritano, Langella, Ba; Ricciardi, Emmausso; Beretta.

Crotone (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Zunno, Gomez, Maggio; Perlingieri.