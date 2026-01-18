Serie C, Foggia-Giugliano: lo streaming gratis della gara

Foggia-Giugliano è uno scontro diretto pesantissimo in ottica salvezza. Due squadre ferite, due allenatori sotto pressione e tre punti che valgono oro. Allo Zaccheria ci si gioca una fetta di stagione

Stefano Sorce 18 gennaio - 02:55

Foggia-Giugliano si giocherà sabato 18 gennaio 2026 alle ore 20:30 allo stadio Pino Zaccheria, match valido per la 22ª giornata del Girone C di Serie C. Una sfida delicatissima in chiave salvezza tra due squadre che occupano le ultime posizioni della classifica e che hanno un disperato bisogno di punti. I rossoneri cercano riscatto dopo la sconfitta di Sorrento, mentre il Giugliano arriva da un altro ko interno contro il Picerno. In palio c’è molto più di una semplice vittoria: c’è la possibilità di rimettere in piedi una stagione fin qui complicata.

Hai tre possibilità per seguire Foggia-Giugliano

Dove vedere Foggia-Giugliano in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Foggia-Giugliano in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Foggia arriva a questa sfida con il peso di una classifica che preoccupa. I rossoneri navigano nelle zone basse con appena 19 punti raccolti e un rendimento che fatica a decollare. La squadra ha mostrato grandi difficoltà soprattutto in fase offensiva, con appena 17 gol segnati in 21 giornate, un dato che racconta quanto sia complicato trovare la via della rete con continuità. Nell’ultimo turno è arrivata l’ennesima delusione, la sconfitta per 2-1 sul campo del Sorrento, che ha lasciato strascichi soprattutto a livello mentale. Allo Zaccheria servirà una prova di carattere per provare a invertire la rotta e rilanciare le ambizioni salvezza.

Situazione ancora più delicata per il Giugliano, fanalino di coda del girone con 16 punti. I campani stanno vivendo una stagione piena di ostacoli, con risultati che non arrivano e una difesa spesso in difficoltà. I numeri parlano chiaro: 36 gol subiti, uno dei peggiori dati del campionato. Anche nell’ultima uscita contro il Picerno è arrivata una sconfitta di misura che ha confermato il momento negativo. Nonostante questo, la squadra di Capuano proverà a reagire, consapevole che ogni partita da qui alla fine sarà una finale per evitare la retrocessione.

Le probabili formazioni di Foggia-Giugliano — Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Petermann, Castorri; Winkelmann, Bevilacqua, D’Amico.

Giugliano (3-4-3): Russo; De Rosa, Justiniano, Caldore; Marchisano, Zammarini, Cester, Vaglica; Baldé, Ogunseye, Volpe.