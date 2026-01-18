Nantes-Paris: lo streaming gratis del match della Ligue1

Allo stadio della Beaujoire va in scena Nantes-Paris FC, match cruciale in ottica salvezza. I padroni di casa arrivano dal prezioso successo contro il Marsiglia che ha ridato fiducia all’ambiente

Stefano Sorce 18 gennaio - 02:41

Nantes-Paris si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15, match valido per la 18ª giornata di Ligue 1. Una sfida dal peso specifico enorme in chiave salvezza, con due squadre separate da appena due punti e accomunate dalla necessità di fare risultato. I gialloverdi sono terzultimi con 14 punti, mentre il Paris FC li precede di una lunghezza a quota 16. Una vittoria potrebbe cambiare drasticamente gli equilibri nella zona calda della classifica.

Hai tre possibilità per seguire Nantes-Paris

Dove vedere Nantes-Paris in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Nantes-Paris in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Nantes arriva a questo appuntamento rinfrancato da un successo pesantissimo sul campo del Marsiglia, un 2-0 che ha interrotto una striscia negativa di sette partite senza vittorie. Un risultato che ha restituito fiducia all’ambiente e ha riacceso le speranze salvezza. Kantari, nel post partita, ha sottolineato l’atteggiamento offensivo mostrato dai suoi, segnale di una squadra che non vuole più limitarsi a difendersi. La buona notizia arriva anche dall’infermeria: rosa quasi al completo, fatta eccezione per Awaziem e Mohamed impegnati in Coppa d’Africa.

Situazione delicata anche per il Paris, che non vince in campionato da sei turni e che sta lentamente scivolando verso la zona retrocessione. Il +2 sulla terzultima posizione non basta a dormire sonni tranquilli. A risollevare il morale è arrivata però la storica vittoria in Coppa di Francia nel derby contro il PSG, un 1-0 che resterà nella memoria dei tifosi parigini. Un’impresa che il tecnico Gilli ha definito “indimenticabile”, ma con un avvertimento chiaro: ora serve concentrarsi solo sulla salvezza.

Le probabili formazioni di Nantes-Paris — Kantari dovrebbe schierare il 4-3-1-2. In porta Lopes, protetto da Amian, Mwanga, Tati e Machado. A centrocampo spazio a Lepenant, Sissoko e Leroux, mentre sulla trequarti agirà Cabella, chiamato a innescare il tandem offensivo formato da El-Arabi e Abline.

Gilli risponde con il 4-3-3. Tra i pali Trapp, con Traoré, Mbow, Otavio e De Smet in difesa. In mezzo al campo Marchetti sarà affiancato da Lopez e Camara. Davanti il tridente composto da Kebbal, Krasso e Ikoné, pronti a colpire in ripartenza.

Nantes (4-3-1-2): Lopes; Amian, Mwanga, Tati, Machado; Lepenant, I. Sissoko, Leroux; Cabella; El-Arabi, Abline. Allenatore: Kantari

Paris (4-3-3): Trapp; H. Traoré, Mbow, Otavio, De Smet; M. Lopez, Marchetti, A. Camara; Kebbal, Krasso, Ikoné. Allenatore: Gilli.