Atletico Madrid-Alaves: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Atletico Madrid-Alaves: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 gennaio - 00:57

Al Metropolitano non è solo una partita di Liga, ma un bivio stagionale. Atletico Madrid e Alavés arrivano alla ventesima giornata con ambizioni e pressioni opposte, in una sfida che può pesare parecchio sulla classifica: i colchoneros guardano in alto, gli ospiti tremano guardandosi alle spalle.

Qui Atletico Madrid — La squadra di Simeone è chiamata a dare una risposta netta. Dopo l’amarezza della Supercoppa persa contro il Real, l’Atletico ha ritrovato solidità e soprattutto certezze difensive, marchio di fabbrica del tecnico argentino. Quarto posto in classifica, ma con il podio ancora a distanza raggiungibile: vincere significa mettere pressione al terzo posto e non perdere contatto con la vetta, approfittando anche delle difficoltà altrui. La rosa resta profonda e competitiva, e in casa l’Atletico sa trasformarsi in una macchina spietata.

Qui Alaves — Scenario completamente diverso per l’Alavés, che si presenta a Madrid con il peso di una classifica preoccupante. La zona retrocessione è lì, a pochi punti, e il digiuno di vittorie in campionato dura ormai da diverse giornate. Ogni partita è una battaglia per la sopravvivenza, ma il livello dell’avversario rende l’impresa proibitiva. Portare via punti dal Metropolitano sarebbe oro puro, perché qui non c’è solo in palio il risultato, ma ossigeno vitale per restare aggrappati alla Liga.

Probabili formazioni — ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Griezmann, Alvarez.

ALAVES (4-1-4-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Vicente, Ibanez, Guiridi, Alena; Martinez.

