Bears-Rams: dove vedere il match dei playoff NFL in streaming gratis

Segui Bears-Packers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 00:50)

Il weekend di playoff NFL con il turno dei divisional match si chiude con Bears-Rams. La sfida del Soldier Field è valida per il tabellone di NFC. Chi vince andrà in finale di conference sfidando Seattle o San Francisco. Kick off in programma domenica 18 gennaio a mezzanotte e mezza.

Ecco le tre opzioni per vedere il match di NFL gratis in diretta streaming:

Chicago Bears-Los Angeles Rams sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Bears-Rams, come sono arrivati i due team al divisional playoff? — Chicago ha chiuso la regular season da testa di serie numero 2 in NFC vincendo la NFC north con un record di 11-6. Nel turno di wild card i Bears hanno vinto un match pazzesco 31-27 in casa contro i Packers con una rimonta clamorosa nel quarto periodo.

Los Angeles è invece testa di serie numero 5 avendo chiuso al secondo posto (12W e 5L) nella super competitiva NFC west, divison che ha portato 3 delle 4 squadre a questo secondo atto dei playoff. I Rams hanno superato lo scorso turno vincendo in trasferta 34-31 contro i Panthers. Bears e Rams non si sono mai incrociate in questa stagione.

I quarterback titolari di Bears-Rams — Sfida generazionale fra il 24 enne Caleb Williams e il 37enne Matt Stafford. Il quarterback dei Bears in questa stagione viaggia a 32 touchdown e 9 intercetti. Quello dei Rams invece ha finora totalizzato 49 td e 9 intercetti.