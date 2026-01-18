derbyderbyderby streaming Bears-Rams: dove vedere il match dei playoff NFL in streaming gratis

NFL IN STREAMING

Bears-Rams: dove vedere il match dei playoff NFL in streaming gratis

Bears-Rams: dove vedere il match dei playoff NFL in streaming gratis - immagine 1
Segui Bears-Packers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL
Redazione Derby Derby Derby

Il weekend di playoff NFL con il turno dei divisional match si chiude con Bears-Rams. La sfida del Soldier Field è valida per il tabellone di NFC. Chi vince andrà in finale di conference sfidando Seattle o San Francisco. Kick off in programma domenica 18 gennaio a mezzanotte e mezza.

Ecco le tre opzioni per vedere il match di NFL gratis in diretta streaming:

Dove vedere Bears-Rams in diretta TV e streaming gratis

—  

Chicago Bears-Los Angeles Rams sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforma che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Bears-Rams in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Bears-Rams nella sezione Live Streaming.

    • Bears-Rams, come sono arrivati i due team al divisional playoff?

    —  

    Chicago ha chiuso la regular season da testa di serie numero 2 in NFC vincendo la NFC north con un record di 11-6. Nel turno di wild card i Bears hanno vinto un match pazzesco 31-27 in casa contro i Packers con una rimonta clamorosa nel quarto periodo.

    Los Angeles è invece testa di serie numero 5 avendo chiuso al secondo posto (12W e 5L) nella super competitiva NFC west, divison che ha portato 3 delle 4 squadre a questo secondo atto dei playoff. I Rams hanno superato lo scorso turno vincendo in trasferta 34-31 contro i Panthers. Bears e Rams non si sono mai incrociate in questa stagione.

    Bears-Rams: dove vedere il match dei playoff NFL in streaming gratis- immagine 5
    Rams pronti a sovvertire ancora il fattore campo (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

    I quarterback titolari di Bears-Rams

    —  

    Sfida generazionale fra il 24 enne Caleb Williams e il 37enne Matt Stafford. Il quarterback dei Bears in questa stagione viaggia a 32 touchdown e 9 intercetti. Quello dei Rams invece ha finora totalizzato 49 td e 9 intercetti.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA