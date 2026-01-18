Getafe-Valencia in diretta streaming live e probabili formazioni

Getafe-Valencia si gioca domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00 al Coliseum Alfonso Pérez per la 20ª giornata di Liga. Sfida salvezza tra due squadre in crisi, con Bordalas e Corberan chiamati a una svolta

Stefano Sorce 18 gennaio - 02:31

Il Coliseum Alfonso Perez si prepara ad accogliere una sfida ad alta tensione: Getafe-Valencia si gioca domenica 18 gennaio 2026 alle ore 14:00, match valido per la 20ª giornata di Liga. Due squadre in difficoltà, separate da pochi punti e accomunate da un momento complicato, si affrontano in uno scontro che profuma di spareggio salvezza anticipato. Il Getafe arriva da una beffa clamorosa contro la Real Sociedad, mentre il Valencia si è aggrappato al rigore di Pepelu per evitare l’ennesima sconfitta. Bordalas e Corberan sanno che questo match può cambiare la stagione: perdere significherebbe sprofondare, vincere darebbe ossigeno e fiducia. Al Coliseum ci si gioca molto più dei tre punti.

Dove vedere Getafe-Valencia in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Getafe-Valencia in streaming live. Dopo aver creato l'account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Getafe vive un periodo nerissimo. La squadra madrilena non vince da settimane e ha perso identità, quella cattiveria agonistica che per anni l’ha resa una delle squadre più scomode della Liga. L’ultimo turno è stato emblematico: pareggio al 90’ con Juanmi e gol subito al 96’, una distrazione che ha fatto esplodere tutta la frustrazione di Bordalas. I numeri non mentono: 15 gol segnati in 19 partite, uno degli attacchi peggiori del campionato. La difesa regge a tratti, ma gli errori individuali stanno costando carissimo.

Situazione altrettanto delicata per il Valencia, che non vince da sei giornate. Il pareggio contro l’Elche ha evitato il tracollo, ma la squadra resta terzultima e con la panchina di Corberan sempre più traballante. Il tecnico si affida ancora una volta a Pepelu, vero leader tecnico, e a Duro come terminale offensivo per provare a cambiare rotta.

Le probabili formazioni di Getafe-Valencia — Bordalas conferma il 4-4-2. Tra i pali spazio a Soria, protetto dalla linea difensiva formata da Kiko, Iglesias, Duarte e Rico. A centrocampo agiranno Sancris, Djene, Arambarri e Milla, chiamati a garantire equilibrio e copertura. In attacco toccherà alla coppia Juanmi-Munoz, scelta obbligata vista l’assenza per infortunio di Mayoral.

Corberan risponde con il 4-2-3-1. In porta Dimitrievski, davanti a lui Foulquier, Tarrega, Copete e Gaya. In mediana spazio a Pepelu e Ugrinic, mentre sulla trequarti agiranno Lopez, Almeida e Rioja a supporto dell’unica punta Duro. Fuori Correia per infortunio.

Getafe (4-4-2): Soria; Kiko, Iglesias, Duarte, Rico; Sancris, Djene, Arambarri, Milla; Juanmi, Munoz. Allenatore: Bordalas.

Valencia (4-2-3-1): Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya; Pepelu, Ugrinic; Lopez, Almeida, Rioja; Duro. Allenatore: Corberan.