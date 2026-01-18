Monopoli-Catania: probabili formazioni e streaming

Sfida di altissimo livello al Veneziani tra Monopoli e Catania, rispettivamente sesta forza del campionato e co-capolista del Girone C. I pugliesi arrivano lanciati da tre vittorie consecutive e vogliono continuare a sognare in grande

Stefano Sorce 18 gennaio - 03:06

Domenica 18 gennaio 2026, ore 20:30. Al “Vito Simone Veneziani” va in scena una di quelle partite che accendono la Serie C: Monopoli-Catania. Una sfida che mette di fronte due squadre in salute, con obiettivi ambiziosi e percorsi fin qui entusiasmanti. I pugliesi vogliono continuare la loro scalata in classifica, mentre gli etnei cercano punti pesanti per restare agganciati al vertice. Atmosfera da big match, pubblico caldo e novanta minuti che promettono scintille.

Hai tre possibilità per seguire Monopoli-Catania

La partita sarà trasmessa anche in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming sarà possibile seguirla su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW con il pass Sport attivo.

Il momento delle due squadre — Il Monopoli arriva all’appuntamento nel miglior momento della sua stagione. La squadra di Alberto Colombo ha messo insieme tre vittorie consecutive, dimostrando solidità difensiva e cinismo sotto porta. Successi contro Siracusa, Cosenza e Potenza hanno lanciato i biancoverdi verso la parte nobile della classifica. Un gruppo compatto, organizzato e con idee chiare, che ora sogna di fermare una delle corazzate del campionato.

Il Catania, dal canto suo, sta vivendo una striscia positiva impressionante: sette risultati utili consecutivi, con cinque vittorie e due pareggi. La squadra di Mimmo Toscano ha trovato equilibrio e continuità, costruendo la propria forza su una difesa solida e su un attacco sempre pericoloso. Gli etnei non perdono da settimane e viaggiano con il vento in poppa, consapevoli di avere tutte le carte in regola per puntare in alto.

Le probabili formazioni di Monopoli-Catania — Colombo dovrebbe confermare il suo 3-5-2, affidandosi tra i pali ad Albertazzi. In difesa spazio al terzetto composto da Ronco, Angileri e Piccinini, chiamati a contenere le offensive rossazzurre. Sulle fasce agiranno Valenti a destra e Imputato a sinistra, pronti a spingere ma anche a ripiegare. In mezzo al campo il trio Calcagni-Greco-Battocchio avrà il compito di dare equilibrio e qualità alla manovra. Davanti, coppia offensiva formata da Fall e Tirelli.

Toscano dovrebbe rispondere con il suo consolidato 3-4-2-1. In porta conferma per Dini, protetto dal trio difensivo formato da Pieraccini, Allegretto e Celli. Sulle corsie laterali spazio a Casasola e Donnarumma, chiamati a garantire spinta costante. In mezzo al campo toccherà a Quaini e Di Tacchio fare da schermo e impostare l’azione. Alle spalle dell’unica punta Caturano agiranno Jimenez e Lunetta, pronti a creare superiorità numerica tra le linee.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Ronco, Angileri, Piccinini; Valenti, Calcagni, Greco, Battocchio, Imputato; Fall, Tirelli.

Catania (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Caturano.