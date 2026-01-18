Lione-Brest: la gara in streaming gratis e diretta live

Lione-Brest si gioca domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 ed è valido per la 18ª giornata di Ligue 1. I padroni di casa, quinti in classifica, inseguono la zona Champions dopo una netta ripresa nelle ultime settimane

Domenica 18 gennaio 2026, ore 20:45. Sotto le luci del Groupama Stadium si affrontano Lione-Brest, match valido per la 18ª giornata di Ligue 1. Una sfida che profuma d’Europa e ambizioni ritrovate. Da una parte i padroni di casa, tornati prepotentemente in corsa per la Champions, dall’altra un Brest rigenerato che ha lasciato alle spalle un avvio di stagione complicato. Novanta minuti che promettono spettacolo, anche alla luce dei precedenti: tre delle ultime quattro gare di campionato del Lione sono terminate con più di 2,5 gol.

Il momento delle due squadre — Il Lione vive una fase di netta ripresa. Archiviato un periodo difficile tra ottobre e novembre, la squadra di Fonseca ha ritrovato continuità e fiducia. Il successo esterno sul campo del Monaco nell’ultimo turno è stato un segnale forte: i Gones ci credono eccome. Attualmente quinti con 30 punti, sono a sole due lunghezze dal quarto posto, occupato dal Lille, e dal terzo del Marsiglia. La zona Champions non è mai stata così vicina. A dare ulteriore entusiasmo è stato l’impatto immediato del nuovo acquisto Endrick. Il giovane brasiliano ha trovato il gol in Coupe de France dopo appena 42 minuti dal debutto, conquistando subito l’ambiente. Fonseca ha elogiato il ragazzo per l’approccio positivo, sottolineando come abbia ancora margini enormi di crescita.

Il Brest, invece, arriva al match con un trend sorprendente. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare di Ligue 1 hanno permesso alla squadra di Roy di uscire dalla zona pericolosa. L’ultimo successo per 2-0 sul campo dell’Auxerre ha confermato la crescita. Attualmente undicesimi a quota 22 punti, i bretoni guardano ora alla parte sinistra della classifica. Roy non nasconde le ambizioni: la squadra può e vuole fare di più. Il girone d’andata si è chiuso con un bottino soddisfacente, ma l’obiettivo è continuare a salire. Non mancano però i problemi fisici: out Baldé per diverse settimane, da valutare Lala, Labeau-Lascary e Del Castillo, mentre Le Cardinal è squalificato.

Le probabili formazioni — Fonseca dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Greif, con Maitland-Niles, Mata, Kluivert e Tagliafico a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Morton e Tessmann, mentre sulla trequarti ci sarà qualità con Karabec, Sulc e Moreira. In attacco fiducia al giovane Endrick.

Roy risponde con lo stesso modulo. Coudert tra i pali, difesa con Lala, Chardonnet, Coulibaly e Guindo. In mezzo al campo Chotard e Magnetti avranno il compito di dare equilibrio, mentre alle spalle di Ajorque agiranno Del Castillo, Doumbia e Mboup.

Olympique Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Tagliafico; Morton, Tessmann; Karabec, Sulc, A. Moreira; Endrick.

Brest (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, K. Doumbia, Mboup; Ajorque.