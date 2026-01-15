Le due nazionali arrivano a questa finale con grande fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Il Senegal punta su solidità ed equilibrio, mentre il Marocco fa leva su organizzazione e carattere, promettendo una gara intensa, tesa e ricca di emozioni fino all’ultimo minuto.

Dove vedere Senegal-Marocco in diretta tv e streaming live

La partita Senegal-Marocco sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ si potrà seguire Senegal-Marocco in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Senegal-Marocco in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della finale di Coppa d’Africa.