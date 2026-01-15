La squadra allenata dal belga Kompany, grazie al risultato ottenuto, ha eguagliato il record di punti totalizzati da Pep Guardiola 12 anni fa

Jacopo del Monaco 15 gennaio - 11:37

Continua la striscia d'imbattibilità in Bundesliga del Bayern Monaco. La squadra allenata dal belga Vincent Kompany, infatti, ieri sera ha vinto 1-3 in casa del Colonia in occasione della diciassettesima giornata di campionato. Con questo successo i bavaresi confermano ancor di più il primato in classifica ed ora hanno la bellezza di 11 punti in più del Borussia Dortmund, che occupa la seconda posizione. La partita di ieri sera, tra l'altro, nei primissimi minuti di gioco ha avuto problemi di visibilità a causa dell'accensione di fuochi d'artificio da parte dei tifosi di casa.

Record di punti in Bundesliga per il Bayern Monaco — Nei primi minuti di gioco dell'incontro che ha messo di fronte il Colonia ed il Bayern Monaco, l'arbitro ha dovuto interrompere la partita per ben nove minuti. Infatti, i tifosi della squadra di casa hanno acceso diversi fuochi d'artificio ed il loro fumo ha provocato scarsa visibilità sia per coloro che calcavano il rettangolo verde che per le persone sedute sugli spalti. Risolto il problema, le due compagini hanno svolto regolarmente la gara di Bundesliga con la prima frazione di gioco conclusasi 1-1 con reti di Linton Maina, che ha sbloccato l'incontro in favore dei Caproni, e Serge Gnabry, il quale ha pareggiato durante i minuti di recupero.

Nel corso della ripresa, precisamente al 71' di gioco, un'asse tutta asiatica ha portato avanti i Campioni di Germania: rete del difensore centrale sudcoreano ex Napoli Kim Min-jae su assist del terzino giapponese Hiroki Itō. Tredici minuti dopo, il giovane tedesco Lennart Karl ha realizzato la terza rete per il Bayern, che ha conquistato la sua quindicesima vittoria in campionato su 17 match disputati. Con questo risultato, i Roten salgono a quota 47 punti, undici in più rispetto ai rivali del Borussia Dortmund. Il sito inglese talkSport, tra l'altro, ha riportato che la squadra bavarese ha eguagliato il record di punti totalizzati a questo punto della stagione. L'ultima volta, infatti, risale all'edizione 2013/2014, quando sulla panchina del Bayern Monaco c'era lo spagnolo Pep Guardiola. I bavaresi hanno anche conquistato un altro record: quello di più gol segnati in 17 match di campionato, ben 66.