Eurolega, Lione-Hapoel: lo streaming gratis del match

Eurolega ASVEL Lyon-Villeurbanne – Hapoel Tel-Aviv: analisi, statistiche, momento delle squadre, probabili quintetti e preview completa del match del 16 gennaio 2026

Stefano Sorce 15 gennaio - 19:34

Venerdì 16 gennaio 2026 la LDLC Arena ospita una sfida chiave per la corsa ai playoff di Eurolega: ASVEL Lione-Hapoel Tel-Aviv. Due squadre con identità completamente diverse si affrontano in un match che può pesare moltissimo sulla classifica. I francesi cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre gli israeliani arrivano con ambizioni importanti e un attacco tra i più efficienti della competizione.

Hai tre possibilità per seguire Lione-Hapoel Tel-Aviv:

Dove vedere Lione-Hapoel Tel-Aviv in diretta tv e streaming — La partita tra Lione-Hapoel Tel-Aviv sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Goldbet e Lottomatica per tutti gli utenti registrati. L’accesso allo streaming sarà consentito dopo la registrazione e l’attivazione del conto con un deposito minimo di 10€. La visione sarà possibile da smartphone, tablet e PC. In diretta saranno consultabili statistiche aggiornate, informazioni sui giocatori e l’evoluzione della gara minuto per minuto.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La stagione dell’ASVEL è stata finora piuttosto complicata. La squadra di Poupet alterna buone prestazioni a cali improvvisi, mostrando una crescita tecnica che però non sempre si traduce in risultati concreti. L’attacco fatica a trovare fluidità, con appena 78.5 punti di media a partita e una circolazione di palla poco efficace. Il vero problema resta la fase difensiva: quasi 87 punti concessi di media rappresentano un dato preoccupante. ASVEL soffre molto le squadre che giocano ad alto ritmo e che attaccano con continuità il ferro. In casa, però, il rendimento cambia: spinta dal pubblico, la squadra francese tende a partire forte, cercando di mettere intensità soprattutto nei primi due quarti. Il fattore campo resta l’arma principale per restare in partita, con un gioco più aggressivo sulla palla e maggiore presenza fisica a rimbalzo.

Hapoel arriva a Lione con certezze ben diverse. Gli israeliani hanno costruito una squadra fisica, esperta e con enorme talento offensivo. La media di quasi 88 punti segnati a partita, unita a un incredibile 50.8% dal campo, racconta di un attacco tra i migliori dell’Eurolega. Non si tratta solo di talento individuale: Hapoel gioca con ordine, perde poche palle e sa scegliere quando accelerare. Difensivamente concede 82.2 punti, dimostrando solidità e capacità di adattamento anche lontano da casa. Un aspetto fondamentale è la gestione dei finali di gara: Hapoel tende a salire di livello nei secondi tempi, quando l’efficienza offensiva e l’esperienza dei leader fanno la differenza.

I probabili quintetti base di Lione-Hapoel — Poupet dovrebbe affidarsi alla regia di Thomas Heurtel, chiamato a dare ritmo e ordine all’attacco. Nel backcourt spazio a Shaquille Harrison, importante per intensità difensiva e penetrazioni. Sugli esterni Zac Seljaas garantisce pericolosità dall’arco, mentre sotto canestro la fisicità di Mbaye Ndiaye sarà fondamentale per proteggere l’area. Da centro agirà Bodian Massa, riferimento principale a rimbalzo e nel gioco spalle a canestro.

Itoudis dovrebbe partire con Yam Madar in cabina di regia, leader emotivo e tecnico. Accanto a lui Elijah Bryant porta punti e atletismo. Sugli esterni Tyler Ennis offre esperienza e capacità di creare dal palleggio. Nel pitturato la coppia formata da Jonathan Motley e Daniel Oturu garantisce fisicità, rimbalzi e presenza costante vicino al ferro.