Monaco-Lorient: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in TV

Monaco-Lorient: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 15 gennaio - 19:49

Il Monaco ospita il Lorient (venerdì 14 gennaio 2026 alle 19:00), nella partita valida per la 18ª giornata di Ligue 1. La squadra di casa sta attraversando un periodo di grave difficoltà, avendo perso sei delle ultime sette partite di campionato. Nonostante il passaggio del turno in Coppa di Francia, la situazione resta critica, e il Monaco ha bisogno di ritrovare la propria forma se vuole rimanere nelle posizioni alte della classifica.

Dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv — MONACO LORIENT LIGUE 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Monaco-Lorient in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Monaco — Il Monaco ha inaugurato il 2026 in maniera decisamente amara, con una serie di sconfitte che ha messo sotto pressione la squadra e l'allenatore. La formazione di Philippe Clement ha bisogno di punti per evitare di scivolare ulteriormente in classifica. Se la qualità tecnica della squadra è indiscutibile, le prestazioni recenti hanno lasciato molto a desiderare. La pressione è alta, ma una vittoria potrebbe essere il punto di partenza per un nuovo inizio.

Qui Lorient — Il Lorient, al contrario, sta vivendo un periodo più sereno. Con 4 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 8 partite, i bretoni sono una delle sorprese di questa stagione. Attualmente lontani dalla zona retrocessione, sono liberi da pressioni e possono affrontare questo match con maggiore tranquillità. Sebbene il loro cammino non sia privo di insidie, il Lorient ha mostrato una difesa solida e una buona capacità di resistere agli attacchi avversari.

Probabili formazioni — MONACO (4-3-1-2): Hradecky; Mawissa, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Coulibaly, Teze, Golovin; Akliouche; Biereth, Balogun.

LORIENT (3-4-3): Mvogo; Meite, Adjei, Igor Silva; Mvuka, Abergel, Cadiou, Le Bris; Makengo, Soumano, Pagis.

