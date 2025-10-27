Atalanta-Milan, chi avrà più forza di reazione? Il pronostico DDD

Da un lato la voglia di ritrovare la vittoria, che manca da più di un mese, dall'altra la convinzione di essere una grande squadra e che il piccolo passo falso, arrivato allo StadioGiuseppe Meazza, fa parte solamente di una partita andata storta: alla New Balance Arena di Bergamo si sfidano l' Atalanta di Ivan Juric e il Milan di Max Allegri .

La formazione neroazzurra non riesce a trovare la via del successo in campionato dallo scorso 21 settembre, quando l' Atalanta si impose per un netto 3-0 ai danni del Torino . Gli uomini di Ivan Juric , compresa la UEFA Champions League, sono reduci da quattro pareggi consecutivi, in cui hanno messo a segno solo due reti. Riuscirà la Dea ad invertire questo trend negativo?

Il Milan , invece, esclusa la prima giornata, è partito alla grande: cinque vittorie nelle prime otto giornate. Addirittura, ha incominciato lo scorso turno di Serie A da capolista, vetta però persa in virtù del 2-2 rimediato contro il Pisa dell'ex Alberto Gilardino . Una gara difficile per i rossoneri che, grazie la rete di Zachary Athekame , ha evitato la beffa clamorosa al 93'. Gli uomini di Max Allegri , sicuramente, vorranno riprende la marcia.

Ivan Juric ritrova sia Odilon Kossounou che Marten de Roon : i due calciatori neroazzurri dovrebbero partire titolari. L' Atalanta , inoltre, sembra essere intenzionata a schierare Ademola Lookman come prima punta. Mentre, Max Allegri sarebbe pronto a riproporre lo stesso Milan visto col Pisa , ma con un solo cambio: Fikayo Tomori al posto di Koni De Winter . Santi Gimenez , invece, dovrebbe partire nuovamente al fianco di Rafael Leao .

Il pronostico

Il favore del pronostico pende leggermente dalla parte dei padroni di casa: la vittoria dell'Atalanta è quotata a 2.55. Il pareggio, invece, i bookmakers lo quotano a 3.35. Un eventuale successo da parte degli uomini di Max Allegri è a quota 2.70. La gara è molto imprevedibile, entrambe le squadre hanno bisogno dei 3 punti: la Dea per non sprofondare, la formazione rossonera per non distaccarsi dalla vetta. La soluzione migliore è dare fiducia al Milan, queste partite non le sbaglia: 2 FISSO.