Da un lato la voglia di ritrovare la vittoria, che manca da più di un mese, dall'altra la convinzione di essere una grande squadra e che il piccolo passo falso, arrivato allo StadioGiuseppe Meazza, fa parte solamente di una partita andata storta: alla New Balance Arena di Bergamo si sfidano l'Atalanta di Ivan Juric e il Milan di Max Allegri.
SERIE A
Atalanta-Milan, chi avrà più forza di reazione? Il pronostico DDD
Atalanta-Milan: come arrivano le due squadra al match—
La formazione neroazzurra non riesce a trovare la via del successo in campionato dallo scorso 21 settembre, quando l'Atalanta si impose per un netto 3-0 ai danni del Torino. Gli uomini di Ivan Juric, compresa la UEFA Champions League, sono reduci da quattro pareggi consecutivi, in cui hanno messo a segno solo due reti. Riuscirà la Dea ad invertire questo trend negativo?
Il Milan, invece, esclusa la prima giornata, è partito alla grande: cinque vittorie nelle prime otto giornate. Addirittura, ha incominciato lo scorso turno di Serie A da capolista, vetta però persa in virtù del 2-2 rimediato contro il Pisa dell'ex Alberto Gilardino. Una gara difficile per i rossoneri che, grazie la rete di Zachary Athekame, ha evitato la beffa clamorosa al 93'. Gli uomini di Max Allegri, sicuramente, vorranno riprende la marcia.
Atalanta-Milan: le probabili formazioni—
Ivan Juric ritrova sia Odilon Kossounou che Marten de Roon: i due calciatori neroazzurri dovrebbero partire titolari. L'Atalanta, inoltre, sembra essere intenzionata a schierare Ademola Lookman come prima punta. Mentre, Max Allegri sarebbe pronto a riproporre lo stesso Milan visto col Pisa, ma con un solo cambio: Fikayo Tomori al posto di Koni De Winter. Santi Gimenez, invece, dovrebbe partire nuovamente al fianco di Rafael Leao.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Ivan Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Massimiliano Allegri.
Il pronostico—
Il favore del pronostico pende leggermente dalla parte dei padroni di casa: la vittoria dell'Atalanta è quotata a 2.55. Il pareggio, invece, i bookmakers lo quotano a 3.35. Un eventuale successo da parte degli uomini di Max Allegri è a quota 2.70. La gara è molto imprevedibile, entrambe le squadre hanno bisogno dei 3 punti: la Dea per non sprofondare, la formazione rossonera per non distaccarsi dalla vetta. La soluzione migliore è dare fiducia al Milan, queste partite non le sbaglia: 2 FISSO.
