Atalanta-Napoli, Gasperini: “Un bene affrontare il Napoli prima del Real”

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli

Marco Alborghetti

Alla vigilia di Atalanta-Napoli, il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Vediamo i punti salienti affrontati a poche ore dalla sfida contro i partenopei.

PENSIERO REAL - "Come non pensare al Real? Penso che sia il modo migliore affrontare il Napoli prima del Real. Così possiamo non pensarci troppo e pensare alla gara di campionato".

EMERGENZA ESTERNI - "Stiamo tutti bene, l'unico problema è Maehle. Ha preso una contusione sulla gamba, non so se riusciremo a recuperarlo per domani. Hateboer non ci sarà, il resto ci siamo tutti".

SUL NAPOLI - "Mi aspetto un buon Napoli. Il Napoli è una squadra forte, con dei valori. Il fatto che abbiamo giocato due partite molto recenti ti dà qualcosa in più, sono state due buone partite. Domani sarà una terza gara, ma si ripartirà da capo. Noi abbiamo la voglia di far bene in campionato, la classifica è molto corta. Non sarà una partita decisiva, ce ne saranno altre quindici. Iniziano ad essere partite importanti".

VANTAGGI - "Gli infortuni del Real un vantaggio? A turno sta riguardando tutte le squadre, anche il Napoli ha avuto sfortuna in un certo momento. Poi vedremo domani visto che stanno recuperando parecchi elementi. Quando hai giocatori forti fuori qualcosa ti manca".

STAFFETTA COLOMBIANA - "Un po' di idee ce le ho. Io vi suggerirei di controllare le statistiche di Muriel, ne ha fatte 29. Lui partecipa sempre, a parte il minutaggio. È un giocatore che viene impiegato sempre, forse dopo Zapata il più impiegato".

LA SVOLTA - "Abbiamo la concentrazione e la testa sul campionato. Intanto abbiamo sistemato la coppa Italia, era un obiettivo che abbiamo dichiarato. Ci ha costretto a giocare quattro settimane consecutive. Non vuol dire che questa sia stata una causa di qualche defezione...abbiamo sempre che vogliamo stare dentro a tutto, con le nostre forze. Se è vero he abbiamo fatto il record di punti...poi speriamo di svoltare bene. Io andrei avanti così. Questo è un altro campionato, non so quanti punti si possono fare nel ritorno. A volte sento che ci si aspetta di più, ma il cammino dell'Atalanta è superiore rispetto agli altri anni. Sono soddisfatto così".

INCUBO HATEBOER - "Chiedetelo al dottore come sta (ride, ndr). So che i tempi sono lunghi, il giocatore ha il piede bloccato per una decina di giorni. Non credo possa recuperare prima di aprile".

TOLOI L'ITALIANO - "È una cosa meritata, nel suo modo di essere è un leader. È un leader un po' più silenzioso, ma ha effetto sui compagni. Per noi sarebbe un successo, ma il fatto di aver preso la cittadinanza è un bene anche per la sua carriera".

IL RICORDO DI BELLUGI - "Non l'ho conosciuto come giocatore, ho seguito la sua vicissitudine e il suo coraggio da vero atleta. Forse una volta, ma non ho ricordi particolari da avversari. Ma mi è piaciuta molto la sua forza dopo l'operazione".