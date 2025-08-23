Atalanta-Pisa, dove vedere il match di Serie A in diretta tv e streaming live

I bergamaschi vogliono partire bene per puntare ancora alla zona Europa, i toscani hanno come obiettivo la salvezza e vogliono i primi tre punti

Jacopo del Monaco 23 agosto - 15:00

Ricomincia oggi la serie A ed entra subito nel vivo, con match ricchi di fascino e aspettative per tutto il weekend. Tra questi la sfida tra le due nerazzurre della Serie A, l'Atalanta ed il Pisa. Il match, valevole per la prima giornata della massima divisione italiana, si giocherà presso il Gewiss Stadium domani, domenica 24 agosto e inizierà alle ore 20:45. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo tanti anni di Gasperini, l'Atalanta sceglie un nuovo allenatore nonché allievo del neo-tecnico della Roma: si tratta di Ivan Jurić, la cui scorsa stagione è stata negativa sia in giallorosso che sulla panchina del Southampton. I bergamaschi hanno rinforzato la propria rosa con gli attivi di Krstović, Ahanor, Zalewski ed il ritorno di Sportiello ma, allo stesso modo, hanno ceduto Matteo Ruggeri all'Atlético Madrid e Mateo Retegui all'Al-Qadsiah e va ancora risolta la questione riguardante Lookman. Dopo le amichevoli disputate, domani i nerazzurri faranno il loro esordio nella nuova stagione.

Grazie al secondo posto della scorsa edizione di Serie B, il Pisa ha fatto ritorno in A dopo 34 anni. Visto l'addio di Filippo Inzaghi, il club toscano ha scelto come nuovo allenatore un altro ex attaccante che ha vinto il Mondiale nel 2006: Alberto Gilardino. Così come ci sono stati diversi addii, i nerazzurri hanno messo a disposizione del nuovo tecnico giocatori di esperienza come Cuadrado, Nzola, Aebischer e Scuffet. Dopo alcuni test amichevoli, tra cui una sconfitta contro il Bayer Leverkusen, il Pisa ha giocato e vinto i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Cesena ai calci di rigore.

Probabili formazioni — L'esordio stagionale è sempre complesso e ricco di insidie, ancor più con il mercato ancora in corso. L'Atalanta ha il nodo Lookman da sciogliere, affidandosi ai titolarissimi di sempre. Per il Pisa l'emozione della massima serie, affrontando un'avversaria sempre complicata. Queste le probabili scelte di Jurić e Gilardino, con la consueta girandola di sostituzioni prevista nella ripresa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.All: Jurić

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. All: Gilardino

Atalanta-Pisa, dove vedere il match — La sfida tra i due club nerazzurri si potrà vedere su DAZN, che anche per quest'annata trasmetterà tutte le partite del campionato italiano. Disponibile sia in tv che in streaming sull'app per tablet, pc e smartphone, metterà a disposizione dei tifosi un ampio pre e post partita con interviste, approfondimenti e le voci dei protagonisti. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi con il commento tecnico di Hernanes.