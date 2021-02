Atalanta-Torino 3-3, Gasperini: “Paghiamo la stanchezza. Non stiamo pensando al Real”

Nel postpartita Gian Piero Gasperini ha giustificato il crollo dei nerazzurri con la stanchezza fisica

Marco Alborghetti

Gian Piero Gasperini ha rilasciato dichiarazioni importanti nel postpartita di Atalanta-Torino. Una clamorosa rimonta da 3-0 a 3-3 per i granata, un crollo psicofisico per la Dea che però il tecnico di Gruglisco giustifica in parte con la stanchezza. Ecco cosa ha dichiarato a Sky Sport.

"Sono stati dieci minuti finali di primo tempo dove sembrava quasi ci fossimo fermati, credo che alla base ci sia tanta stanchezza. Nel secondo tempo avevamo gli spazi per far gol ma ci è mancata la freschezza, forse non abbiamo recuperato bene da Napoli. Siamo andati in vantaggio subito, siamo calati tantissimo e dobbiamo recuperare bene".

REAL IN MENTE - "L'infortunio di Ramos? L'abbiamo saputo, non è che possiamo gioire perché un giocatore si fa male. Non stiamo pensando al Real Madrid. Oggi sicuramente abbiamo delle colpe su questo risultato, nel secondo tempo non abbiamo mai subito ma è chiaro che se rimetti in gara il Torino può arrivare il pareggio".

(IN)DIFESA - "Facciamo fatica ad avere continuità, giochiamo sempre con gli stessi in difesa e facciamo un po' di fatica. In certi momenti con il Milan anche in dieci siamo stati molto solidi. Oggi era difficile e abbiamo fatto degli errori in un momento dove la partita stava andando bene. Il primo tempo si era chiuso 3-2 senza che il Torino tirasse in porta".

ORA NAPOLI - "Testa al Napoli? Se fosse così sarebbe grave, le partite bisogna giocarle 90 minuti. Non puoi scendere così in basso e passare da quello che stavi facendo a niente. Non ti puoi fermare, le partite vanno giocate sennò rilanci chiunque".