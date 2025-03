Venezia, Di Francesco: “Devo fare i complimenti alla squadra”

Al Gewiss Stadium la gara finisce senza reti. Gli arancioneroverdi, al nono pareggio in campionato, hanno diciotto punti in classifica dopo ventisette giornate…

Davide Capano Redattore 1 marzo 2025 (modifica il 1 marzo 2025 | 17:42)

Il nono pareggio in campionato del Venezia arriva sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha commentato così il match del Gewiss Stadium ai microfoni di Dazn: "Ho inserito Kike Perez in attacco nell'ultima parte, cercando di togliere dei riferimenti davanti. Era il momento di massima pressione dell'Atalanta e avevo bisogno di giocatori che avessero la possibilità di difendere e attaccare. Maric lo avrei tenuto in campo per tutto il tempo, perché mi permetteva di tenere davanti la squadra. Poi ho chiamato un attaccante, ma Nicolussi Caviglia ha chiesto il cambio per i crampi. Credo che la partita stia sull'atteggiamento tattico, abbiamo liberato Radu per giocare palla al piede: tenuto il possesso palla per evitare la loro pressione".

Venezia, Di Francesco dopo l'Atalanta — "Nel 3-5-2 Oristanio e Maric sono stati molto vicini? Ci sono state alcune situazioni molto interessanti per noi - spiega l'allenatore arancioneroverde -. Zerbin ha fatto una partita di sacrificio, potevamo essere più lucidi in alcune scelte e devo fare solo i complimenti ai ragazzi. Ho preferito tenere insieme le due punte per dare più sostegno dal centrocampo: le catene esterne volevo limitarle anche per evitare problemi.

Eusebio Di Francesco (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo pareggio consecutivo contro Lazio e Atalanta? Il calcio è fatto di dettagli e noi dobbiamo migliorarli con pazienza. L'occasione di Yeboah con Carnesecchi, bravo a coprire lo specchio, è importante. Quando vieni a Bergamo e crei tre palle nitide da gol le devi sfruttare. Abbiamo lavorato anche sull'azione corale: la squadra ha interpretato al meglio la gara, vorrei però portare a casa un po' di punti perché le prestazioni ci sono.

Se il rientro di Duncan può essere utile per il futuro? Ci è mancato per due mesi. Quando poi hai la possibilità di inserire in campo giocatori che hanno già la gamba giusta per avere un buon impatto, per me è importante. Lui è quello con più conoscenza rispetto alla categoria, ha qualità. Lavorando a parte, ha conquistato un po' di condizione e di fisicità".

Le parole di Radu e Kike Perez a Dazn — Radu: "Tutti noi siamo arrivati a gennaio con la giusta mentalità: diamo il massimo in allenamento, per poi mostrare le nostre qualità in campo in campionato. Sto cercando di migliorare ogni giorno, la squadra ha lavorato molto bene: io ci metto sempre il massimo, ho avuto un po' di delusioni nella vita e ora provo a raccogliere quanto seminato".

Kike Perez: "Ho chiesto a tutti di dare il massimo. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni per sbloccare la gara, ora voglio ringraziare i tifosi per il supporto, mentre penso che siamo sulla giusta strada. Conquistare la salvezza vuol dire lottare ogni giorno come oggi. Abbiamo sicuramente meritato di portare a casa un punto per muovere la classifica".

Di Francesco in conferenza stampa — "Questa squadra è cambiata tanto - esordisce Di Fra in sala stampa -, ci sono acquisti nuovi, la squadra sta acquisendo compattezza e consapevolezza, ci manca il trovare il gol, abbiamo avuto due occasioni importanti, non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute, ma è stata una grande prestazione. Avevamo preparato il match in questo modo. Ci è mancato quel poco che ci manca da un po' di tempo, abbiamo bisogno di vincere qualche partita.

Come si alimenta la speranza della salvezza? Devo dire che dobbiamo rinforzare questi ragazzi, non posso dirgli niente, mettono l'anima in campo. Alla lunga i risultati arriveranno. Dobbiamo dare fiducia ai ragazzi, siamo stati bravi a reggere l'urto nonostante il ritmo. Con l'Atalanta se ti metti lì a prendere cazzotti non è facile...ho giocato troppe volte con Gasperini, prima o poi ti frega.

La fiducia della società? La forza di un allenatore è la società. Se avessimo dovuto guardare i risultati sarei dovuto essere a casa. Ribadisco che questa fiducia è importante, c'è grande stima, mi auguro di aver scelto il posto giusto, mi auguro di continuare ancora".