Balotelli esalta il gol di Pinamonti e il suo commento fa il giro del web

Mario Balotelli ha postato il suo commento via social sui gol segnati da Andrea Pinamonti in Genoa-Bologna: ha esaltato l'attaccante del Grifone ma ha anche catturato ancora di più l'attenzione.

Mario Balotelli ha evidentemente assistito a Genoa-Bologna terminata 2-2 e ha voluto esaltare pubblicamente soprattutto il secondo dei due gol segnati da Andrea Pinamonti . Il Grifone ha infatti recuperato il risultato e ha alla fine pareggiato proprio grazie alla doppietta segnata dell'attaccante italiano. Il giocatore voluto da Alberto Gilardino ha perciò salvato i suoi dalla sconfitta ed è stato giustamente elogiato non da un nome a caso, ma da colui che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione proprio perché costantemente accostato al club ligure stesso .

Balotelli incorona Pinamonti e stuzzica ancora di più l'attenzione

I gol segnati da Pinamonti contro il Bologna sono stati da vero bomber e degni di essere menzionati. Se il Genoa ha evitato la sconfitta per 0-2 è stato proprio grazie all'ex Sassuolo fortemente voluto dal tecnico rossoblù. In poco più di dieci minuti la gara è stata infatti riportata in parità: la prima rete è arrivata al 73', con un piattone che ha abbattuto Ravaglia, e la seconda all'85' con un colpo di testa incredibile da parte del centravanti.