Balotelli-Genoa, ci siamo! Visite mediche fissate: firma a un passo

Mario Balotelli sta per approdare nel Genoa di Alberto Gilardino : non si tratta più di un semplice desiderio dei tifosi del club ligure, ma di uno scenario che si sta concretizzando. Entro la serata di questo sabato 26 ottobre il Grifone vuole chiudere l'accordo: di seguito tutti i dettagli.

Balotelli al Genoa, da sogno a realtà: le ultime

Ne ha parlato proprio qualche ora fa Alberto Gilardino che, alla vigilia di Lazio-Genoa, ha dichiarato: "Balotelli è un giocatore svincolato, che conosco. È un ragazzo che, secondo me, ha quella motivazione, quel fuoco che gli servirebbe per poter fare ancora bene però, come ho detto prima, vista la partita di domani, per la mia squadra è riduttivo parlare di chi non c'è. Sia se parliamo di lui o altri. La società sa qual è il mio pensiero. Sono già due o tre settimane che si parlano di alcune situazioni, siamo un po' ritardo viste le problematiche oggettive che abbiamo in alcuni reparti". Ebbene, sembra che ora il sogno sia destinato a diventare molto presto realtà.