Il campionato entra nel vivo e l’Olimpico si prepara a ospitare una sfida che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Il Napoli di Antonio Conte, reduce da due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese, sente il fiato dell’Inter sul collo e deve assolutamente tornare al successo per conservare il primo posto in classifica. Ma i problemi dall’infermeria complicano i piani del tecnico salentino: dopo gli infortuni di Olivera e Spinazzola, anche David Neres si è fermato, lasciando la fascia sinistra completamente scoperta. Dall’altra parte c’è una Lazio in piena fiducia. La squadra di Marco Baroni sta vivendo un’ottima annata e, con due vittorie di fila in campionato e la qualificazione agli ottavi di Europa League già in tasca, è lanciatissima nella corsa Champions. I biancocelesti hanno inoltre il vantaggio psicologico di aver battuto il Napoli due volte in stagione, tra campionato e Supercoppa, e puntano al tris davanti ai propri tifosi.