Il bomber riparte in Italia con entusiasmo e ambizione: a 35 anni si sente ancora competitivo e pronto a essere guida per i giovani in un campionato sempre più equilibrato

Eugenio D'Antonio 14 luglio - 17:29

La nuova stagione del Bologna si apre con entusiasmo e grandi aspettative. Tra i volti nuovi del gruppo allenato da Vincenzo Italiano spicca quello di Ciro Immobile, tornato in Serie A dopo l’esperienza in Turchia con il Besiktas. L’ex capitano della Lazio si è presentato ufficialmente in conferenza stampa a Casteldebole, dove ha condiviso le sue emozioni, i motivi della scelta rossoblù e gli obiettivi personali. Su tutti, spicca un sogno ambizioso: vincere per la quinta volta la classifica marcatori, traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia del campionato.

Immobile si presenta al Bologna: “Avevo bisogno di nuovi stimoli” — Immobile non ha nascosto le ragioni del suo addio alla Turchia: “Avevo bisogno di tornare a sentire pressione, quella positiva che ti dà il nostro campionato e una piazza calda come Bologna. A Istanbul mancava questo, e quando si è aperta la possibilità di venire qui, non ho avuto dubbi”. Il classe 1990 ha sottolineato il desiderio di diventare una guida per i più giovani: “Voglio fare da chioccia, come lo è stato De Silvestri per me. Sento di poter dare ancora tanto e aiutare i ragazzi a crescere. Se fuori dal campo si lavora bene, si va lontano anche dentro al campo”. Fisicamente si sente al top e pronto per un’annata da protagonista: “Sto benissimo, e sono severo con me stesso. Voglio migliorarmi ancora, anche a 35 anni”.

Obiettivi personali e azzurri: “La classifica marcatori e il Mondiale sono sogni veri” BOLOGNA, ITALIA - 9 SETTEMBRE: Andrea Belotti (sinistra) e Ciro Immobile della nazionale italiana chiacchierano durante una sessione di allenamento il 9 settembre 2018 a Bologna, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images) Immobile non ha nascosto le sue ambizioni: “Nessuno ha mai vinto la classifica cannonieri cinque volte. Sarebbe un sogno, ma serve il lavoro di tutta la squadra”. Il bomber ha anche parlato della Nazionale: “Tornare al Mondiale è un obiettivo concreto. Se farò bene qui, posso giocarmi le mie carte”. Accanto a Castro e Dallinga, Immobile vuole essere uno stimolo, non un ostacolo: “La concorrenza farà bene a tutti. Se siamo tutti allineati, il Bologna ne uscirà rafforzato”. La Serie A lo attende. E lui, come sempre, punta dritto al gol.