"Fantantonio", a Viva El Futbol, ha parlato del nuovo commissario tecnico degli Azzurri, suo ex compagno al Milan e alla Nazionale

Federico Iezzi Collaboratore 24 giugno - 17:20

Antonio Cassano e Gennaro Gattuso hanno un ottimo rapporto, nato negli spogliatoi del Milane della Nazionale. Lo ha ricordato l'ex calciatore barese ai microfoni di "Viva el Futbol" commentando la nomina di Gattuso a CT della Nazionale. Ed ha anche cercato di spiegare chi è l'uomo Gattuso raccontando alcuni aneddoti.

Gattuso nuovo CT della Nazionale — Antonio Cassano è certo della bontà della scelta di Gattuso come nuovo CT degli azzurri. Il campione del Mondo del 2006, infatti, è stato scelto per sostituire Spalletti. E non ha nascosto le sue idee, quando gli è stato chiesto di commentare la nomina del suo ex compagno: "Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Rino. L'ho sentito prima della sua firma, lo sto sentendo spesso questo periodo. È la scelta migliore che si poteva fare perché è un grandissimo allenatore ed ha una grande personalità". Cassano, inoltre, è convinto che il suo amico riporterà gli azzurri al Mondiale: "Sono convinto che andremo al mondiale con Rino. Se lo merita, come persona e come allenatore".

Gattuso il leader — Antonio Cassano poi ha parlato di Gattuso come leader, calciatore grintoso e uomo spogliatoio. L'ex Roma e Real Madrid ha spiegato che, fra tutti i grandi campioni con cui ha giocato, Rino Gattuso è quello che per primo sceglierebbe in una sua squadra: "Io ho giocato con tanti grandi giocatori: da Ronaldo il Fenomeno a Zidane, da Totti e Pirlo a van Nistelrooy, passando per Raul, Beckham, Roberto Carlos e Ibrahimovic. Però se mi chiedi di fare una squadra e di scegliere il primo, io dirò sempre Gattuso. Lo prendo sempre, perché ha un entusiasmo contagioso ed ha una grande personalità. Rino è il compagno perfetto, quello che vuoi sempre al tuo fianco. È un leader, quando si allenava andava al 110% e non si risparmiava mai".

L'aneddoto del dito — Infine, Cassano ha narrato il curioso aneddoto del dito. Dito che Gattuso usava per rimettere in riga proprio il barese, noto bad boy. "Uno dei tanti aneddoti che mi fa impazzire: lui ha un dito che è 14 metri, mi metteva la mano in bocca e mi alzava. Lo faceva quando non avevo voglia di allenarmi o quando mi comportavo in un certo modo. Oppure me le dava in testa".

La motivazione è che Gattuso nello spogliatoio era l'uomo dei valori, quello che faceva rispettare i valori del club o della Nazionale: "Al Milan loro avevano una filosofia, un modo di comportarsi. Nel Milan Rino, dopo che Maldini e Costacurta erano andati via, aveva la leadership, era uno dei pochi della vecchia guardia. Dovevi comportarti bene e lui ti faceva comportare bene".