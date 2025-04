Bologna-Inter, tra ambizioni europee ed il sogno scudetto: il momento di forma delle due squadre

L'Inter di Inzaghi e il Bologna di Italiano daranno vita ad uno dei match decisivi per completare il quadro della Serie A.

Lorenzo Maria Napolitano 19 aprile - 22:24

La Serie A passa nuovamente da Bologna. Non è la prima volta, infatti, che un match disputato nel capoluogo emiliano possa essere determinante per decretare il vincitore del titolo. Anni fa fu un errore dell’estremo difensore Radu al Dall’Ara a consegnare lo scudetto al Milan. Anche in quel caso, quindi, il Bologna si rivelò decisivo. Il ruolo dei rossoblù però adesso è ancora più importante, dato che si stanno confermando come squadra di alta classifica e che punta ad entrare in Champions League per il secondo anno di fila.

Nonostante la rivoluzione dell’estate scorsa, in cui sono stati ceduti Zirkzee, Calafiori ed il tecnico Thiago Motta s’è trasferito alla Juventus, Vincenzo Italiano è stato in grado di raccogliere la pesante - e pressante - eredità del suo predecessore, compiendo un ottimo lavoro. La sua squadra conta 57 punti in classifica e se riuscisse a fermare l’Inter, non solo farebbe un favore al Napoli, ma potrebbe significativamente avvicinarsi alle posizioni che garantiscono l’accesso alla prossima Champions.

Come arriva il Bologna al match — La formazione di Vincenzo Italiano è una delle migliori squadre viste in questa stagione, sia dal punto di vista dei risultati sia per quanto riguarda la qualità del gioco espresso. Infatti, pochissime squadre vantano delle meccaniche così fluide e ben collaudate come quelle degli emiliani. Nonostante questo, il Bologna ha subito una pesante battuta d’arresto contro l’Atalanta, che a Bergamo s’è imposta per due reti a zero. Prima ancora i rossoblù hanno pareggiato contro il Napoli, ma è senz’altro un risultati positivo.

Prima di questi due incontri, il Bologna ha vinto ben cinque partite di fila, tra cui un pesantissimo 5-0 rifilato alla Lazio di Marco Baroni. Contro l’Inter, Italiano dovrà fare a meno del suo portiere Skorupski, di Davide Calabria, Lewis Ferguson e Nicolò Casale. Scenderanno molto probabilmente in campo gli altri fedelissimi dell’ex allenatore della Fiorentina, tra cui il super ispirato Orsolini. Per quanto riguarda il ruolo di punta, invece, Italiano si affiderà a Castro, al momento favorito su Dallinga. L’argentina ha segnato otto gol in Serie A in questa stagione - impreziositi, tra l’altro, da cinque assist - e ha le carte in regola per agganciare la doppia cifra.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

Come arriva l’Inter al match — Se la sfida di domani è tra le più interessanti di questa seconda metà di campionato, è grazie anche all’ottimo stato di forma che ha raggiunto l’Inter. La formazione di Simone Inzaghi continua a confermarsi una squadra indomabile in Serie A: nelle ultime cinque partite, infatti, ha ottenuto ben quattro vittorie e pareggiato una sola partita, non raggiungendo per un pelo il punteggio pieno. Peraltro, l’Inter è recentemente entrata tra le quattro squadre più forti d’Europa, ancora una volta. Un risultato che premia e sentenzia la grande continuità della squadra di Milano.

Dopo aver superato il Bayern Monaco nel doppio confronto, non c’è dubbio che la formazione di Simone Inzaghi cavalchi le onde dell’entusiasmo. Un filo di stanchezza sicuramente sarà avvertito, ma dal punto di vista mentale l’Inter approccia al match alla grande, nonostante qualche assenza. Infatti, il tecnico dovrà rinunciare, tra gli altri, a Denzel Dumfries e Marcus Thuram, quest’ultimo per un affaticamento muscolare. Il suo posto sarà preso dall’ex Arnautovic, mentre sulle corsie laterali presenzieranno Zalewski e l’insostituibile Dimarco.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Martinez. Allenatore: Inzaghi.