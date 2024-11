Bologna-Lecce, Italiano: “Una liberazione vincere in casa! Miglioreremo ancora”

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha vinto in casa al Dall'Ara, superando di misura il Lecce: per il tecnico rossoblù è arrivata una soddisfazione tanto voluta quanto sofferta.

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha vinto in casa contro il Lecce grazie a un solo gol, decisivo, segnato da Riccardo Orsolini. L'allenatore rossoblù ha parlato come di consueto nel post-partita e ha mostrato tutta la sua soddisfazione e tutto il suo sollievo per il risultato raggiunto.