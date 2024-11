Lecce, Gotti dopo il ko col Bologna: “Stiamo cercando nuovi equilibri”

Il Lecce è caduto in casa del Bologna: la squadra di Italiano è stata più cinica e ha conquistato tre punti grazie a un gol di Orsolini. Le parole di Gotti dopo la sconfitta.

Alessia Gentile 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 17:48)

Nuova battuta d'arresto per il Lecce che, al Dall'Ara in casa del Bologna, non ha potuto evitare la sconfitta: il match è stato infatti deciso dall'unico gol segnato da Riccardo Orsolini. Al termine della gara, in conferenza stampa, Luca Gotti ha quindi parlato di quanto accaduto in campo e del momento vissuto dalla sua squadra.

Gotti alla ricerca di "nuovi equilibri" con il Lecce — In conferenza, Luca Gotti ha dichiarato: "C'è un Lecce dello scorso anno e un Lecce del nuovo campionato. Sono partiti 4 o 5 giocatori e ne sono arrivati altri, quindi si stanno ricercando nuovi equilibri. Adesso siamo in questa fase di gioco e di campionato, ma non è detto che non proveremo altro da qui alla fine del nostro percorso".

"Non siamo riusciti a portare il risultato fino in fondo. Inoltre, mi aspettavo riuscissimo a pulire i palloni riconquistati al Bologna. Grande merito a loro che sono molto bravi a riaggredire gli avversari, ma mi aspettavo che potessimo avere più occasioni per fargli male. La chiave per noi erano le ripartenze. Nel secondo tempo, tra l'altro, la partita si era incanalata in maniera diversa e confidavo potessimo mettere in difficoltà il Bologna anche in altro modo. Alla fine ci siamo abbassati troppe volte".