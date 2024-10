Bologna-Milan, il sindaco Lepore: “Dalla Serie A una scelta di sensibilità”

Bologna-Milan, ora riprende quota la possibilità del rinvio a data da destinarsi: il sindaco Lepore parla di una scelta di sensibilità della Lega Serie A.

Alessia Gentile 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 15:36)

Adesso è ufficiale: per Bologna-Milan ha avuto la meglio la scelta del rinvio; nel frattempo ha parlato ufficialmente anche il sindaco della città rossoblù. Matteo Lepore ha riferito infatti della sensibilità della Lega Serie A che ha capito, come da lui sottolineato, la precarietà della situazione nel capoluogo dell'Emilia Romagna.

Lepore sull'atteggiamento della Lega Serie A per le difficoltà di Bologna-Milan — Sono di pochissimi minuti fa le parole di Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, che ha dichiarato: "Questa mattina ho sentito i rappresentati della Lega Calcio, per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio". Ha infatti ripreso quota l'eventualità del rinvio del match previsto da calendario per la 9^ giornata.

Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan. pic.twitter.com/aY3d6qG6l1

— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 24, 2024

Il match tra rossoblù e rossoneri, che si sarebbe dovuto disputare al Dall'Ara domani pomeriggio, sabato 26 ottobre, alle ore 18:00, non si giocherà. Il maltempo non ha permesso, secondo il Comune della città, di ospitare in sicurezza l'evento; anche per questo motivo era trapelata nel corso di questa mattina la possibilità di andare a giocare su un campo neutro, a Como o anche ad Empoli, ma così non sarà. Il CdA della Lega Serie A ha deliberato che si procederà con il rinvio a data da destinarsi.

Un decisione che non è stata accettata proprio da tutti di buon grado e le parole di Paolo Scaroni, in questo senso, sono state chiare: "La partita è rinviata, è ufficiale: una decisione incomprensibile, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito perché. Ma di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa".