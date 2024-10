Bologna-Milan, si gioca? Si va verso il sì: ci sono due ipotesi in ballo

Bologna-Milan rappresenta ancora un'incognita per la 9^ giornata di Serie A: si sta ragionando su due ipotesi per evitare il rinvio del match.

Alessia Gentile 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 12:34)

Continua a tenere banco il match della 9^ giornata che vede da un lato il Bologna e dall'altro il Milan: entrambe le squadre arrivano dall'impegno in Champions League e ancora non è chiaro come e se la gara che le vede avversarie nel campionato italiano si giocherà. A complicare i piani è infatti l'enorme problema dell'alluvione che ha colpito ancora una volta l'Emilia Romagna: il Comune di Bologna, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che giocare al Dall'Ara sia al momento impossibile, eppure la Lega Serie A non vorrebbe procedere con il rinvio a causa del fitto calendario che attende entrambe le squadre. Si pensa di procedere spediti quindi verso il sì per la disputa del match, con due ipotesi che stanno prendendo piede in queste ore.

Bologna-Milan, si giocherà o a porte chiuse o a Como — Ancora non è stata resa nota alcuna decisione ufficiale, eppure si sta pensando di far giocare Bologna-Milan o allo Stadio Dall'Ara senza pubblico, per evitare che i cittadini e i tifosi da fuori città si mettano in movimento per raggiungere l'impianto, oppure in campo neutro. A tal proposito, è spuntata l'ipotesi dello Stadio Sinigaglia del Como, che a sua volta giocherà a Torino in trasferta.

Le parole di Scaroni — A confermare queste due possibilità è stato il presidente del Milan, Scaroni, presente all'Assemblea di quest'oggi in Lega Serie A: "Non ne so molto.Penso che o si gioca a porte chiuse o si gioca da un'altra parte. Ieri sera abbiamo avuto notizia dell'ordinanza del sindaco (di Bologna, ndr.) e stiamo pensando di vedere quale possa essere la soluzione".

