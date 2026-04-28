Casale e Bernardeschi tornano a disposizione, mentre Joao Mario si ferma per uno stiramento: emergenza e rientri in casa rossoblù.
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Questa mattina a Casteldebole, il Bologna ha ripreso la preparazione dopo i due giorni di pausa concessi alla squadra. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno svolto una seduta che ha alternato lavoro atletico iniziale e prove tattiche sul campo. Buone notizie per lo staff tecnico, con il rientro in gruppo di Nicolò Casale e Federico Bernardeschi. Programma personalizzato invece per Lukasz Skorupski e Thijs Dallinga, che hanno seguito un allenamento differenziato rispetto al resto dei compagni.
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Gli esami strumentali di Joao MarioGli esami strumentali a cui si è sottoposto Joao Mario hanno confermato uno stiramento del retto femorale sinistro. Il centrocampista del Bologna dovrà osservare un periodo di lavoro differenziato nei prossimi giorni, con lo staff medico che valuterà l’evoluzione del recupero. In casi di questo tipo, i tempi di stop si aggirano generalmente tra le due e le tre settimane, ma saranno le risposte del muscolo nei prossimi allenamenti a definire con precisione il rientro in gruppo.
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L'importanza del rientro di Casale e Bernardeschi e la perdita di Joao MarioIl Bologna può tirare un sospiro di sollievo per il rientro in gruppo di Nicolò Casale e Federico Bernardeschi, due elementi che ampliano le soluzioni a disposizione di Vincenzo Italiano sia in difesa sia nella trequarti offensiva. Il loro ritorno rappresenta un segnale importante in vista dei prossimi impegni, aumentando qualità ed esperienza nell’organico. Di contro, pesa l’assenza di Joao Mario, fermato da un infortunio muscolare che priva la squadra di un’opzione preziosa a centrocampo, soprattutto per dinamismo e duttilità tattica, per una brutta perdita in casa rossoblù.
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