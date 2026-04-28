Questa mattina a Casteldebole, il Bologna ha ripreso la preparazione dopo i due giorni di pausa concessi alla squadra. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno svolto una seduta che ha alternato lavoro atletico iniziale e prove tattiche sul campo. Buone notizie per lo staff tecnico, con il rientro in gruppo di Nicolò Casale e Federico Bernardeschi. Programma personalizzato invece per Lukasz Skorupski e Thijs Dallinga, che hanno seguito un allenamento differenziato rispetto al resto dei compagni.

BOLOGNA, ITALIA - 8 MARZO: Federico Bernardeschi del Bologna FC durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e Hellas Verona FC allo stadio Renato Dall'Ara l'8 marzo 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

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Gli esami strumentali di Joao Mario

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Gli esami strumentali a cui si è sottopostohanno confermato uno stiramento del retto femorale sinistro. Il centrocampista deldovrà osservare un periodo di lavoro differenziato nei prossimi giorni, con lo staff medico che valuterà l’evoluzione del recupero. In casi di questo tipo, i tempi di stop si aggirano generalmente tra le due e le tre settimane, ma saranno le risposte del muscolo nei prossimi allenamenti a definire con precisione il rientro in gruppo.

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L'importanza del rientro di Casale e Bernardeschi e la perdita di Joao Mario

Ilpuò tirare un sospiro di sollievo per il rientro in gruppo di, due elementi che ampliano le soluzioni a disposizione disia in difesa sia nella trequarti offensiva. Il loro ritorno rappresenta un segnale importante in vista dei prossimi impegni, aumentando qualità ed esperienza nell’organico. Di contro, pesa l’assenza difermato da un infortunio muscolare che priva la squadra di un’opzione preziosa a centrocampo, soprattutto per dinamismo e duttilità tattica, per una brutta perdita in casa rossoblù.

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