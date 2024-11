Buchanan: “Inter? Un sogno che si avvera! Voglio fare la differenza”

Buchanan sull'arrivo all'Inter, sul primo gol e sugli obiettivi in nerazzurro

Ai microfoni di 'Goal USA', Buchanan ha rivelato: "Ho dovuto trattenere il respiro quando sono entrato in uno spogliatoio composto da giocatori così forti. È qualcosa che ho sempre sognato. Arrivare da Brampton e ora giocare per una squadra così è una cosa speciale. Tutti i ragazzi mi hanno aiutato ad inserirmi. Ma in particolare Thuram che parla un ottimo inglese. Le emozioni sono state forti, è stato un sogno che si è avverato. È accaduto molto presto, sono stato super felice".