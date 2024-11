Ajax, è un super Klaassen: esubero con l’Inter, bomber con i lancieri

Ajax, Davy Klaassen miglior marcatore dei lancieri con 6 reti in Eredivisie: da esubero con l'Inter, a bomber d'Olanda

Vincenzo Bellino Redattore 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 11:47)

L'Ajax non va oltre il 2-2 contro il Twente e viene sorpassato al 2° posto dall'Utrecht. La squadra allenata da Francesco Farioli, si gode però le performance di Davy Klaassen, tornato ai lancieri per la terza volta in carriera (2011-2017; 2020-2023). Il centrocampista olandese nel weekend ha messo a segno la sesta rete stagionale in Eredivisie, miglior marcatore del club di Amsterdam.

Klaassen: esubero con l'Inter, bomber con l'Ajax — All'Inter non ha lasciato il segno, appena 18 presenze tra Serie A, Champions League e competizione varie. Arrivato in nerazzurro a parametro zero, Davy Klaassen è sempre stata una seconda scelta, se non addirittura una terza, per l'allenatore della Beneamata Simone Inzaghi. Tuttavia al termine della passata stagione ha comunque messo in bacheca uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Tornato all'Ajax, per la terza volta in carriera, è completamente rinato sotto la guida di Farioli che gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Col gol siglato al Twente sono sei le marcature stagionali, al terza posto della classifica cannoniere della Eredivisie.

Ajax solo 2-2 col Twente, Farioli scende al 3° posto — Dopo il roboante 5-0 rifilato al Maccabi Tel Aviv in Europa League e il successo contro il Psv nello scorso weekend, l'Ajax rallenta. I lancieri pareggiano 2-2 in casa del Twente in una gara che li ha visti sempre rincorrere gli avversari, in vantaggio per ben due volte. La squadra di Farioli, con una gara da recuperare, vede allontanarsi il Psv, distante 7 punti, e viene scavalcata dall'Utrecht, secondo con una lunghezza di vantaggio grazie all'1-0 rifilato all'Heracles.