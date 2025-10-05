La prima volta non si scorda mai. È vero che il risultato non è stato dei migliori, ma sicuramente Louis Thomas Buffon non potrà mai dimenticare questo giorno. A 17 anni, il figlio di Gigi ha fatto il esordio assoluto in Serie A. Nella sfida al Dall'Ara contro il Bologna, il centrocampista del Pisa è entrato in campo al 77' al posto di Nzola. Guarda caso, il giocatore neroazzurro ha esordito alla stessa età che aveva il padre quando fece il suo esordio nel 1995 con il Parma.
Il debutto
