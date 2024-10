Cagliari-Bologna alle 18.30: le formazioni ufficiali

Tra circa venti minuti, saranno in campo Cagliari e Bologna, per quello che è l'anticipo del martedì pomeriggio del turno infrasettimanale di Serie A. Moduli speculari per Nicola ed Italiano, che schierano entrambe le loro squadre con il 4-2-3-1.

Gli isolani sono reduci dalla sconfitta in Friuli contro l'Udinese, per 2-0, nella serata di venerdì. Il Cagliari è al quattordicesimo posto, con 9 punti. Il Bologna, invece, è al dodicesimo posto, con una sola vittoria nelle otto partite disputate. Va' ricordato, che il Bologna dovrà disputare la partita contro il Milan, rinviata dal Prefetto locale per l'alluvione in Emilia. Nell'ultima partita in campionato, i rossoblù hanno pareggiato contro il Genoa, in Liguria. L'ultima partita disputata, invece, risale al 22 ottobre contro l'Aston Villa.