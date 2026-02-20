Cagliari-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Cagliari-Lazio, si sfideranno in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A, sabato 21 febbraio presso lo stadio Unipol Domus. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. I padroni di casa puntano al riscatto dopo due sconfitte consecutive; anche gli ospiti vogliono dimenticare l'ultima sconfitta contro l'Atalanta e riprendere al più presto il cammino verso le zone più alte della classifica. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Cagliari-Lazio, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale ZONA DAZN.

La situazione delle due squadre — Il Cagliari si trova in tredicesima posizione con 28 punti. Gli uomini di Fabio Pisacane arrivano al match contro i biancocelesti in un periodo di forma poco sereno. Infatti, dopo le tre vittorie consecutive con Juventus, Fiorentina e Verona, i sardi hanno rimediato due sconfitte, nelle sfide contro Roma e Lecce, quest'ultima dinanzi al proprio pubblico. Contro la Lazio i rossoblù giocheranno ancora in casa e dovranno fare di tutto per riscattare le ultime partite, terminate entrambe 0-2 in favore degli avversari e quindi, senza aver realizzato alcun gol. La salvezza sembra comunque raggiungibile, ma alle spalle ci sono diverse squadre pronte ad insediare la posizione del Cagliari.

La Lazio occupa la nona posizione grazie ai 33 punti conquistati nelle venticinque partite disputate. Lo stato di forma degli uomini di Maurizio Sarri non è dei migliori, infatti, nel momento in cui sembrano aver ritrovato la retta via per ambire alle posizione europee, ecco che subisce una brusca frenata, come l'ultima partita contro l'Atalanta, terminata 0-2 in favore dei bergamaschi. Negli altri quattro incontri, i biancocelesti avevano prima perso sul campo del Como e pareggiato al "Via Del Mare" di Lecce, poi vinto in casa contro il Genoa e successivamente pareggiato in casa della Juventus. Il sesto posto dista nove punti, pertanto, fino al termine della stagione sarà vietato sbagliare.

Probabili formazioni di Cagliari-Lazio — Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito Allenatore: Fabio Pisacane

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri